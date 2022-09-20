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Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»



На фестивале Bloodstock Open Air в прошлом месяце гитарист оригинального состава VENOM и нынешнего VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о своём кратковременном пребывании в 2006 году в немецкой техно-группе SCOOTER в качестве концертного гитариста. О том, как он получил это место, он рассказал Серене Фокс из TotalRock:



«В 2005 году у меня был немецкий менеджмент, и у меня была группа DRILL. Однажды я разговаривал с менеджерами, и они сказали: "У нас есть запрос". Я спросил: "Хорошо. Что это?" Они ответили: "Участники SCOOTER хотят, чтобы ты был их концертным гитаристом". И я такой: "Кто, чёрт возьми, такие SCOOTER?" Я понятия о них не имел. На тот момент у меня был зал боевых искусств в Ньюкасле, я был профессиональным инструктором в течение 25 лет. Один из парней, который преподавал у меня, включал песню, когда проводил занятия по фитнесу, и оказалось, что эта песня — "Fire" группы SCOOTER. Я обычно выходил из офиса и говорил: "Пол, ради всего святого, выключи эту шнягу". И это была одна из песен, которую я в итоге сыграл с ними вживую.



Дело в том, что когда мне предложили её исполнить, я всеми фибрами своего существа хотел сказать: "Не-е-ет". Но вот что я вам скажу: это было одним из лучших моментов в моей жизни. Мы начали в Ганновере. На каждом концерте был полный стадион. Потом мы выступили на всех огромных европейских танцевальных фестивалях, а закончили в Улан-Баторе, в Монголии, на футбольном стадионе».



Mantas также сказал, что участники SCOOTER оказались милыми ребятами:



«В составе SCOOTER на тот момент, в который входили H.P. [Baxxter], Rick [J. Jordan] и Jay [Frog], все участники были фанатами рока. Однажды вечером мы сидели за ужином, и я сказал: "Так вы действительно фанаты рока". Я имею в виду, они любили IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и тому подобное. И я сказал: "Так что же, чёрт подери, пошло не так?" Но это было здорово. Они запускали фейерверки. Так что у меня был опыт как у Ace'a Frehley, у меня всё это происходило. Это было похоже на выстрел ракетами из гитары.



Сценическое шоу было потрясающим. Это было отличное время. И знаете что? По ходу тура в зале становилось всё больше и больше металхэдов».







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