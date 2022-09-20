Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 13
*Умер гитарист SOILWORK 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
*Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE 9
*BEHEMOTH повторят путь The Beatles 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
[= ||| все новости группы



*

Venom Inc.

*



20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»



zoom
На фестивале Bloodstock Open Air в прошлом месяце гитарист оригинального состава VENOM и нынешнего VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о своём кратковременном пребывании в 2006 году в немецкой техно-группе SCOOTER в качестве концертного гитариста. О том, как он получил это место, он рассказал Серене Фокс из TotalRock:

«В 2005 году у меня был немецкий менеджмент, и у меня была группа DRILL. Однажды я разговаривал с менеджерами, и они сказали: "У нас есть запрос". Я спросил: "Хорошо. Что это?" Они ответили: "Участники SCOOTER хотят, чтобы ты был их концертным гитаристом". И я такой: "Кто, чёрт возьми, такие SCOOTER?" Я понятия о них не имел. На тот момент у меня был зал боевых искусств в Ньюкасле, я был профессиональным инструктором в течение 25 лет. Один из парней, который преподавал у меня, включал песню, когда проводил занятия по фитнесу, и оказалось, что эта песня — "Fire" группы SCOOTER. Я обычно выходил из офиса и говорил: "Пол, ради всего святого, выключи эту шнягу". И это была одна из песен, которую я в итоге сыграл с ними вживую.

Дело в том, что когда мне предложили её исполнить, я всеми фибрами своего существа хотел сказать: "Не-е-ет". Но вот что я вам скажу: это было одним из лучших моментов в моей жизни. Мы начали в Ганновере. На каждом концерте был полный стадион. Потом мы выступили на всех огромных европейских танцевальных фестивалях, а закончили в Улан-Баторе, в Монголии, на футбольном стадионе».

Mantas также сказал, что участники SCOOTER оказались милыми ребятами:

«В составе SCOOTER на тот момент, в который входили H.P. [Baxxter], Rick [J. Jordan] и Jay [Frog], все участники были фанатами рока. Однажды вечером мы сидели за ужином, и я сказал: "Так вы действительно фанаты рока". Я имею в виду, они любили IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST и тому подобное. И я сказал: "Так что же, чёрт подери, пошло не так?" Но это было здорово. Они запускали фейерверки. Так что у меня был опыт как у Ace'a Frehley, у меня всё это происходило. Это было похоже на выстрел ракетами из гитары.

Сценическое шоу было потрясающим. Это было отличное время. И знаете что? По ходу тура в зале становилось всё больше и больше металхэдов».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 сен 2022
H
Hatefrost
Ох оператор и мудак. Так и не понятно, склеил мужик бабу на заднем плане или нет..

просмотров: 300

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом