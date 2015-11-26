сегодня



У VENOM INC. есть 24 песни



В рамках недавнего интервью гитарист VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о том, как дела у команды с новым материалом:



«Пока у нас есть 24 новые песни и они все на предварительном сведении. Но нам нужно записать еще вокал. Tony обычно приезжал в Португалию в мою студию, но сейчас со всеми этими запретами все просто нереально. Так что нам нужно просто подождать».













+0 -0



просмотров: 109

