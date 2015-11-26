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Venom Inc.

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20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST

13 дек 2016 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

13 июн 2016 : 		 Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"

10 май 2016 : 		 Гитарист VENOM INC. показывает как играть "Black Metal”

15 окт 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

26 сен 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

27 апр 2015 : 		 VENOM INC. дебютировали на сцене
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|||| сегодня

У VENOM INC. есть 24 песни



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В рамках недавнего интервью гитарист VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о том, как дела у команды с новым материалом:

«Пока у нас есть 24 новые песни и они все на предварительном сведении. Но нам нужно записать еще вокал. Tony обычно приезжал в Португалию в мою студию, но сейчас со всеми этими запретами все просто нереально. Так что нам нужно просто подождать».

VENOM INC. Has 24 Songs Written For New Album: It's 'Sounding Great'





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