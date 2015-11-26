У VENOM INC. есть 24 песни

В рамках недавнего интервью гитарист VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о том, как дела у команды с новым материалом:
«Пока у нас есть 24 новые песни и они все на предварительном сведении. Но нам нужно записать еще вокал. Tony обычно приезжал в Португалию в мою студию, но сейчас со всеми этими запретами все просто нереально. Так что нам нужно просто подождать».
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