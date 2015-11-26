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Venom Inc.

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Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»



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Во время своего первого европейского турне в 1984 году участники METALLICA присоединились к пионерам блэк-металла VENOM в туре "Seven Dates Of Hell", который включал концерты в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и фестиваль Aardschok в Нидерландах.

В новом интервью для "The Chuck Shute Podcast" бывший участник VENOM, а ныне гитарист VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал об этих гастролях следующее:

«Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] был чертовски шумным. Я помню, что мы были где-то в мотеле, и мой менеджер остановил меня, когда я выходил из комнаты мотеля, потому что в какой-то момент я собирался подняться наверх и убить Lars'a, который гужбанил всю ночь, а у нас был рейс на следующий день. Он сказал: "О, нет, нет, нет, нет, нет. Я пойду и разберусь". Я подумал: "Я убью его к чертям". В смысле, чёрт возьми.

Я встречался с ними довольно много раз с тех пор, и мы всегда общались. Я думаю, это был 2016-й или 2017-й год, мы поехали в американский тур как VENOM INC. и играли в Сан-Франциско, а James [Hetfield, фронтмен METALLICA] спустился, чтобы увидеть нас. И это было так странно. Я был на сцене и посмотрел на балкон, а там был James Hetfield, чёрт, он играл на воображаемой гитаре и подпевал каждое чёртово слово... Он всё ещё наш большой поклонник.

После этого я был в гримёрной, и один из техников принёс мою гитару. Я стал протирать гитару, потом положил её в кейс и начал переодеваться. А потом я услышал: "Привет, Jeff". Я повернулся, а там стоял James Hetfield.

Можно что угодно говорить о парнях из METALLICA, но они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха».

Former VENOM Guitarist JEFF





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