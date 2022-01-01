Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
[= ||| все новости группы



*

Venom Inc.

*



26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST
Показать далее
| - |

|||| 26 июл 2022

Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»



zoom
В новом интервью Friday 13th Metal бывший гитарист VENOM и нынешний участник VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о своих отношениях с участниками METALLICA:

«Я люблю METALLICA, я люблю James'a [Hetfield'a, вокал/гитара], Lars'a [Ulrich'a, барабаны] и Kirk'a [Hammett'a, гитара]. Когда мы гастролировали с ними, Клифф [Бёртон, бас] был ещё жив — мир его праху. И с тех пор я встречался с ними несколько раз, и они прекраснейшие ребята.

Помню, когда я в последний раз разговаривал с James'ом, он пришёл на концерт VENOM INC. в Сан-Франциско и весь вечер тряс головой на балконе, пел песни, и всё в таком духе. Потом он пришёл за кулисы и разговаривал с нами. И я помню, как сказал ему тогда: "Чувак, я должен сказать, что ты заслуживаешь всего, что ты имеешь. Успех, которого вы достигли, каждая награда — вы заслужили это, потому что вы чертовски усердно работали для этого". И они действительно хорошо поработали.

Я помню, что последний раз они открывали концерт VENOM на фестивале Loreley в 1985 году, и они просто уничтожили нас в тот вечер. Они играли слаженно, ловко, и они завели публику. Мастерство James'a как фронтмена было потрясающим. И посмотрите, чего они добились: это самая известная металлическая группа на чёртовой планете».

В рамках своего первого европейского турне в 1984 году METALLICA присоединилась к VENOM во время гастролей пионеров блэк-металла по альбому "Seven Dates Of Hell", который включал концерты в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и фестиваль Aardschok в Нидерландах. Dunn рассказал об этом туре в интервью "The Chuck Shute Podcast" в 2021 году:

«Lars был чертовски шумным. Помню, мы были где-то в мотеле, и мой менеджер остановил меня, когда я выходил из номера, потому что я собирался подняться наверх и прибить Lars'a, так как он веселился всю ночь, а у нас был рейс на следующий день. Менеджер сказал: "О нет. Я пойду и разберусь с этим". Я подумал: "Я прибью его к чертям"».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом