26 июл 2022



Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»



В новом интервью Friday 13th Metal бывший гитарист VENOM и нынешний участник VENOM INC. Jeff "Mantas" Dunn рассказал о своих отношениях с участниками METALLICA:



«Я люблю METALLICA, я люблю James'a [Hetfield'a, вокал/гитара], Lars'a [Ulrich'a, барабаны] и Kirk'a [Hammett'a, гитара]. Когда мы гастролировали с ними, Клифф [Бёртон, бас] был ещё жив — мир его праху. И с тех пор я встречался с ними несколько раз, и они прекраснейшие ребята.



Помню, когда я в последний раз разговаривал с James'ом, он пришёл на концерт VENOM INC. в Сан-Франциско и весь вечер тряс головой на балконе, пел песни, и всё в таком духе. Потом он пришёл за кулисы и разговаривал с нами. И я помню, как сказал ему тогда: "Чувак, я должен сказать, что ты заслуживаешь всего, что ты имеешь. Успех, которого вы достигли, каждая награда — вы заслужили это, потому что вы чертовски усердно работали для этого". И они действительно хорошо поработали.



Я помню, что последний раз они открывали концерт VENOM на фестивале Loreley в 1985 году, и они просто уничтожили нас в тот вечер. Они играли слаженно, ловко, и они завели публику. Мастерство James'a как фронтмена было потрясающим. И посмотрите, чего они добились: это самая известная металлическая группа на чёртовой планете».



В рамках своего первого европейского турне в 1984 году METALLICA присоединилась к VENOM во время гастролей пионеров блэк-металла по альбому "Seven Dates Of Hell", который включал концерты в Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и фестиваль Aardschok в Нидерландах. Dunn рассказал об этом туре в интервью "The Chuck Shute Podcast" в 2021 году:



«Lars был чертовски шумным. Помню, мы были где-то в мотеле, и мой менеджер остановил меня, когда я выходил из номера, потому что я собирался подняться наверх и прибить Lars'a, так как он веселился всю ночь, а у нас был рейс на следующий день. Менеджер сказал: "О нет. Я пойду и разберусь с этим". Я подумал: "Я прибью его к чертям"».







