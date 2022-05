17 май 2022



TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM



Tony "Demolition Man" Dolan в рамках программы "HRH Metal With Dan Chan" ответил на вопрос, были ли какие-либо попытки со стороны Conrad'a "Cronos" Lant'a запретить им выступать под названием VENOM INC.:



«Единственный [раз], когда у нас возникла проблема, был, когда мы должны были ехать в Южную Америку, и промоутер использовал обложку "Black Metal", ту самую обложку альбома VENOM, так что он сделал афишу "Black Metal" и использовал оттуда логотип VENOM, а затем они вписали туда "INC.", и его невозможно было разглядеть. И тогда Jeff [Dunn, гитарист оригинального VENOM и нынешнего VENOM INC.] получил письмо от юридического отдела [звукозаписывающего лейбла VENOM] Spinefarm от имени Conrad'а, в котором говорилось "прекратить так делать". На что Jeff просто написал ответ и сказал: "Хорошо. Покажите мне любую бумагу, любое соглашение, где говорится, что это слово принадлежит одному человеку". И больше мы не услышали ни слова. Разумеется, такого просто не могло быть. И я послал им письмо, в котором сказал, что мы не использовали и не используем образы, связанные с VENOM, возглавляемым Cronos'ом. Мы не пытаемся убедить всех, что мы та самая группа. Мы отделяем себя от неё — как часть её, но отделяем себя от неё, если что. И если промоутер в другой стране решает использовать для плаката всё, что захочет, вы должны говорить с ним, — с нами говорить не надо. Так что для нас всё было просто».







+3 -1



просмотров: 643