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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 28
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*YNGWIE MALMSTEEN — о вокалистах, с которыми он работал: «Каж... 17
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Новое видео BEHEMOTH 11
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Venom Inc.

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17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST

13 дек 2016 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

13 июн 2016 : 		 Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"
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|||| 17 май 2022

TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM



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Tony "Demolition Man" Dolan в рамках программы "HRH Metal With Dan Chan" ответил на вопрос, были ли какие-либо попытки со стороны Conrad'a "Cronos" Lant'a запретить им выступать под названием VENOM INC.:

«Единственный [раз], когда у нас возникла проблема, был, когда мы должны были ехать в Южную Америку, и промоутер использовал обложку "Black Metal", ту самую обложку альбома VENOM, так что он сделал афишу "Black Metal" и использовал оттуда логотип VENOM, а затем они вписали туда "INC.", и его невозможно было разглядеть. И тогда Jeff [Dunn, гитарист оригинального VENOM и нынешнего VENOM INC.] получил письмо от юридического отдела [звукозаписывающего лейбла VENOM] Spinefarm от имени Conrad'а, в котором говорилось "прекратить так делать". На что Jeff просто написал ответ и сказал: "Хорошо. Покажите мне любую бумагу, любое соглашение, где говорится, что это слово принадлежит одному человеку". И больше мы не услышали ни слова. Разумеется, такого просто не могло быть. И я послал им письмо, в котором сказал, что мы не использовали и не используем образы, связанные с VENOM, возглавляемым Cronos'ом. Мы не пытаемся убедить всех, что мы та самая группа. Мы отделяем себя от неё — как часть её, но отделяем себя от неё, если что. И если промоутер в другой стране решает использовать для плаката всё, что захочет, вы должны говорить с ним, — с нами говорить не надо. Так что для нас всё было просто».




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