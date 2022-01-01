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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*ACCEPT выступили без вокалиста 9
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
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Venom Inc.

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19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ

7 мар 2018 : 		 Барабанщик THE ABSENCE поедет в тур с VENOM INC.

8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.
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|||| 19 окт 2022

У VENOM INC. проблемы с визами



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VENOM INC. опубликовали следующее сообщение:

«С большим разочарованием и сожалением мы вынуждены сообщить, что запланированный нами тур по восточному побережью США должен быть перенесен на 2023 год. В то же время, мы планируем даты на Западном побережье на более ранний срок в 2023 году.

В связи с задержкой, вызванной ситуацией с Covid-19, посольство США в Португалии [где проживает Dunn] не может назначить собеседование для получения визы до середины ноября.

Несмотря на то, что мы добивались этого в течение нескольких недель и получили все необходимые документы и оплатили сборы, именно правительство держит руку на пульсе и отказало нам в ускорении в этом вопросе, поэтому у нас не остается другого выбора, кроме как перенести сроки.

Некоторые ситуации находятся вне нашего контроля, поэтому мы приносим свои извинения, но будьте уверены, мы будем мощно, сильно и громко выступать в 2023 году, так что держитесь, и мы скоро увидимся!!!»




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