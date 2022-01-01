19 окт 2022



У VENOM INC. проблемы с визами



VENOM INC. опубликовали следующее сообщение:



«С большим разочарованием и сожалением мы вынуждены сообщить, что запланированный нами тур по восточному побережью США должен быть перенесен на 2023 год. В то же время, мы планируем даты на Западном побережье на более ранний срок в 2023 году.



В связи с задержкой, вызванной ситуацией с Covid-19, посольство США в Португалии [где проживает Dunn] не может назначить собеседование для получения визы до середины ноября.



Несмотря на то, что мы добивались этого в течение нескольких недель и получили все необходимые документы и оплатили сборы, именно правительство держит руку на пульсе и отказало нам в ускорении в этом вопросе, поэтому у нас не остается другого выбора, кроме как перенести сроки.



Некоторые ситуации находятся вне нашего контроля, поэтому мы приносим свои извинения, но будьте уверены, мы будем мощно, сильно и громко выступать в 2023 году, так что держитесь, и мы скоро увидимся!!!»







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