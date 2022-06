сегодня



Видео с текстом от VENOM INC.



VENOM INC. опубликовали официальное видео с текстом на песню "Don't Feed Me Your Lies". Этот трек взят из альбома There's Only Black, выход которого намечен на 23 сентября на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



- CD Digipak

- Gatefold 2LP

* Black

* Clear Transparent w/ Black Splatter

* Clear Transparent w/ Black Yolk + Gold Splatter

- Digital Album



Трек-лист:



"How Many Can Die"

"Infinitum"

"Come To Me"

"There's Only Black"

"Tyrant"

"Don't Feed Me Your Lies"

"Man As God"

"Burn Liar Burn"

"Nine"

"Rampant"

"The Dance"

"Inferno"







+0 -0



просмотров: 128