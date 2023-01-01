VENOM INC расстались с барабанщиком

Барабанщик VENOM INC Jeramie Kling сообщил об уходе из коллектива:
«Я решил расстаться с VENOM INC. по логистическим причинам.
Это было невероятное странствие, которое помогло мне объехать весь мир! Я увидел страны, в которых никогда не был, встретил замечательных друзей и получил огромное удовольствие от процесса! Я горжусь тем, что мы создали на альбоме "There's Only Black", а также бесчисленными концертами, которые мы отыграли за эти годы.
Отдельное спасибо всем поклонникам VENOM, которые приняли и поддержали мое участие в истории группы. Я буду вечно дорожить вашей поддержкой».
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