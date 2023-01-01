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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 42
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 35
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 30
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Venom Inc.

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11 ноя 2023 : 		 VENOM INC расстались с барабанщиком

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

17 май 2022 : 		 TONY DOLAN объяснил, почему CRONOS не может запретить использовать им слово VENOM

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

1 мар 2022 : 		 VENOM INC. целиком исполнят альбом VENOM

27 янв 2022 : 		 VENOM INC. намекают

30 апр 2021 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они приложили немало усилий, чтобы достичь успеха»

30 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

20 янв 2021 : 		 У VENOM INC. есть 24 песни

17 дек 2020 : 		 Гитарист VENOM INC. исполняется THE DEAD DAISIES

14 апр 2020 : 		 Музыканты VENOM INC., MASSACRE: По песне в день!

16 мар 2020 : 		 VENOM INC. приступили к записи

21 авг 2018 : 		 Вокалист VENOM INC. о здоровье Mantas'a

14 авг 2018 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

3 июн 2018 : 		 Новый сингл VENOM INC. выйдет летом

31 май 2018 : 		 Гитарист VENOM INC. перенес сердечный приступ
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VENOM INC расстались с барабанщиком



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Барабанщик VENOM INC Jeramie Kling сообщил об уходе из коллектива:

«Я решил расстаться с VENOM INC. по логистическим причинам.

Это было невероятное странствие, которое помогло мне объехать весь мир! Я увидел страны, в которых никогда не был, встретил замечательных друзей и получил огромное удовольствие от процесса! Я горжусь тем, что мы создали на альбоме "There's Only Black", а также бесчисленными концертами, которые мы отыграли за эти годы.

Отдельное спасибо всем поклонникам VENOM, которые приняли и поддержали мое участие в истории группы. Я буду вечно дорожить вашей поддержкой».






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