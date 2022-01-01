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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 38
*Новое видео OZZY OSBOURNE 28
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Вокалист NAPALM DEATH: «Мы не политическая группа» 18
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Tankard

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26 июн 2022 : 		 Новый сингл TANKARD выйдет летом

10 фев 2022 : 		 TANKARD выпускают бокс-сет

27 янв 2022 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет осенью

11 дек 2021 : 		 Новое видео TANKARD

24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной

15 сен 2016 : 		 TANKARD начнут запись в январе

11 авг 2015 : 		 Барабанщик TANKARD попал в больницу

24 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD
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Новый сингл TANKARD выйдет летом



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TANKARD выпустят новую песню, "Beerbarians", первого июля. Это первый сингл из нового альбома "Pavlov's Dawgs".

Трек-лист:

“Pavlov’s Dawg”
“Ex-Fluencer”
“Beerbarians”
“Diary Of A Nihilist”
“Veins Of Terra”
“Momento”
“Metal Cash Machine”
“Dark Self Intruder”
“Lockdown Forever”
“On The Day I Die” 

TANKARD To Release вЂњBeerbariansвЂќ Single In July; More PavlovвЂ™s Dawgs Album Details Revealed




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