Новый сингл TANKARD выйдет летом



TANKARD выпустят новую песню, "Beerbarians", первого июля. Это первый сингл из нового альбома "Pavlov's Dawgs".



Трек-лист:



“Pavlov’s Dawg”

“Ex-Fluencer”

“Beerbarians”

“Diary Of A Nihilist”

“Veins Of Terra”

“Momento”

“Metal Cash Machine”

“Dark Self Intruder”

“Lockdown Forever”

“On The Day I Die”







