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TANKARD онлайн



TANKARD отыграют специальное шоу 24 октября в Groove Bar & Lounge в Кёльне, который будет сниматься на шесть камер и транслироваться в сети. Всего на шоу будет продано 80 билетов. Детали трансляции доступны по этому адресу.







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