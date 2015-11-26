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TANKARD на Reaper Entertainment



TANKARD заключили соглашение с Reaper Entertainment.



«У нас были замечательные и успешные годы с Nuclear Blast, не в последнюю очередь благодаря сенсационному сотрудничеству с Флорианом Мильцем и Энди Сири. Мы тем более рады продолжить историю успеха вместе с Флори на его собственном лейбле Reaper. Мы ожидаем от нашего нового лейбла не только рекламы на всю страницу во всех соответствующих ежедневных изданиях, но и хотя бы одного места в Топ-10 официального немецкого чарта с нашим следующим альбомом! Иначе будут беспорядки... Оставайтесь тяжелыми, томимыми жаждой и здоровыми!»







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