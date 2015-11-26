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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 167
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*Новое видео U.D.O. 41
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Tankard

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24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной

15 сен 2016 : 		 TANKARD начнут запись в январе

11 авг 2015 : 		 Барабанщик TANKARD попал в больницу

24 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

7 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

30 апр 2014 : 		 Новая песня TANKARD

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

2 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANKARD
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TANKARD на Reaper Entertainment



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TANKARD заключили соглашение с Reaper Entertainment.

«У нас были замечательные и успешные годы с Nuclear Blast, не в последнюю очередь благодаря сенсационному сотрудничеству с Флорианом Мильцем и Энди Сири. Мы тем более рады продолжить историю успеха вместе с Флори на его собственном лейбле Reaper. Мы ожидаем от нашего нового лейбла не только рекламы на всю страницу во всех соответствующих ежедневных изданиях, но и хотя бы одного места в Топ-10 официального немецкого чарта с нашим следующим альбомом! Иначе будут беспорядки... Оставайтесь тяжелыми, томимыми жаждой и здоровыми!»

TANKARD Sign With Reaper Entertainment



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