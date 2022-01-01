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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 44
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 29
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Tankard

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17 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

5 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

1 июл 2022 : 		 Новая песня TANKARD

26 июн 2022 : 		 Новый сингл TANKARD выйдет летом

10 фев 2022 : 		 TANKARD выпускают бокс-сет

27 янв 2022 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет осенью

11 дек 2021 : 		 Новое видео TANKARD

24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной
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Новое видео TANKARD



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"Schwarz-weiß wie Schnee", новое видео TANKARD, доступно для просмотра ниже.




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