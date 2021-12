сегодня



Новое видео TANKARD



TANKARD по случаю выпуска бокс-сета "For A Thousand Beers" представили новое видео на "(Empty) Tankard". Релиз бокс-сета, в которой войдут 7 CD и DVD, намечен на 25 февраля. Детали:



- Zombie Attack (splatter vinyl)

- Chemical Invasion (swirl vinyl)

- The Morning After (including Alien EP) (splatter vinyl)

- The Meaning Of Life (paint drop vinyl)

- Stone Cold Sober (splatter vinyl)

- Two-Faced (half/half colour vinyl)

- The Tankard (including Tankwart EP) (splatter vinyl)

- Fat, Ugly & Live DVD – containing ‘Open All Night’ concert film, ‘Fat, Ugly & Live’ album plus previously unreleased video concert from the Dynamo, Eindhoven 1987 and audio concert from Frankfurt 1988.

- 12” x 12”, 40 page hardback book of photography, quotes and lyrics from the first decade of the band’s existence. Contains rare and previously unseen photos from the era.







