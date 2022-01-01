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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 17
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Tankard

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30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от TANKARD

5 сен 2022 : 		 Новое видео TANKARD

17 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

5 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

1 июл 2022 : 		 Новая песня TANKARD

26 июн 2022 : 		 Новый сингл TANKARD выйдет летом

10 фев 2022 : 		 TANKARD выпускают бокс-сет

27 янв 2022 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет осенью

11 дек 2021 : 		 Новое видео TANKARD

24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD
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|||| 30 сен 2022

Видео с текстом от TANKARD



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"Diary Of A Nihilist", официальное видео с текстом от группы TANKARD, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Pavlov's Dawgs, выходящего 30 сентября на SPV:

“Pavlov’s Dawg”
“Ex-Fluencer”
“Beerbarians”
“Diary Of A Nihilist”
“Veins Of Terra”
“Momento”
“Metal Cash Machine”
“Dark Self Intruder”
“Lockdown Forever”
“On The Day I Die”

TANKARD - Pavlov's Dawgs Album Released Today; "Diary Of A Nihilist" Lyric Video Streaming




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