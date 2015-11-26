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*DARKSIDE TOP 2018 : Итоги года 56
*Гитарист RAMMSTEIN: «Рок мёртв» 51
*Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE 44
*Вокалист BRING ME THE HORIZON: «Рэперы — это почти новый рок... 40
*Видео с текстом от AVANTASIA 38
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Tankard

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21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной

15 сен 2016 : 		 TANKARD начнут запись в январе

11 авг 2015 : 		 Барабанщик TANKARD попал в больницу

24 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

7 июн 2014 : 		 Новое видео TANKARD

30 апр 2014 : 		 Новая песня TANKARD

16 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

2 апр 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TANKARD

19 фев 2014 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в июне

29 янв 2014 : 		 TANKARD начинают запись
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Новое видео TANKARD



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"Schwarz-weiß wie Schnee", новое видео группы TANKARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Schwarz-weiß wie Schnee, перевыпущенного в 2017 году на Nuclear Blast. Это гимн команды Айнтрахт Франкфурт, который был переработан немецкими весельчаками совместно с Henni Nachtsheim (BADESALZ), Ande Werner (MUNDSTUHL) и Roy Hammer (ROY HAMMER & DIE PRALINÉES),




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