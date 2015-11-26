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Новое видео TANKARD



"Schwarz-weiß wie Schnee", новое видео группы TANKARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Schwarz-weiß wie Schnee, перевыпущенного в 2017 году на Nuclear Blast. Это гимн команды Айнтрахт Франкфурт, который был переработан немецкими весельчаками совместно с Henni Nachtsheim (BADESALZ), Ande Werner (MUNDSTUHL) и Roy Hammer (ROY HAMMER & DIE PRALINÉES),







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