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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 41
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
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Tankard

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5 авг 2022 : 		 Новое видео TANKARD

1 июл 2022 : 		 Новая песня TANKARD

26 июн 2022 : 		 Новый сингл TANKARD выйдет летом

10 фев 2022 : 		 TANKARD выпускают бокс-сет

27 янв 2022 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет осенью

11 дек 2021 : 		 Новое видео TANKARD

24 июл 2021 : 		 TANKARD на Reaper Entertainment

25 авг 2020 : 		 TANKARD онлайн

21 дек 2018 : 		 Новое видео TANKARD

31 авг 2018 : 		 Новое видео TANKARD

29 мар 2018 : 		 Переиздание TANKARD выйдет весной

16 мар 2018 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет в 2020

22 дек 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

7 сен 2017 : 		 Новое видео TANKARD

15 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления TANKARD

6 июн 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

19 май 2017 : 		 Новое видео TANKARD

4 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

25 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

18 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

11 апр 2017 : 		 Видео с текстом от TANKARD

4 апр 2017 : 		 Трейлер нового альбома TANKARD

29 мар 2017 : 		 Обложка нового альбома TANKARD

16 мар 2017 : 		 Семплы новых песен TANKARD

17 янв 2017 : 		 Новый альбом TANKARD выйдет весной

15 сен 2016 : 		 TANKARD начнут запись в январе
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Новое видео TANKARD



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Ex-Fluencer, новое видео TANKARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Pavlov's Dawgs".




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