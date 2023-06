сегодня



Профессиональное видео с выступления TANKARD



Профессиональное видео с выступления TANKARD, которое состоялось в рамках Rock Hard Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Rectifier"

"The Morning After"

"Ex-Fluencer"

"Rapid Fire (A Tyrant's Elegy)"

"Rules for Fools"

"One Foot in the Grave"

"Octane Warriors"

"Chemical Invasion"

"Zombie Attack"

"Beerbarians"

"A Girl Called Cerveza"

"(Empty) Tankard"







просмотров: 460