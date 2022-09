сегодня



Новое видео TANKARD



"Lockdown Forever", новое видео группы TANKARD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pavlov's Dawgs, выходящего 30 сентября на SPV:



“Pavlov’s Dawg”

“Ex-Fluencer”

“Beerbarians”

“Diary Of A Nihilist”

“Veins Of Terra”

“Momento”

“Metal Cash Machine”

“Dark Self Intruder”

“Lockdown Forever”

“On The Day I Die”







+0 -0



просмотров: 285