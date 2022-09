сегодня



HANOI ROCKS собрались вместе



В честь 60-летия вокалиста HANOI ROCKS Michael Monroe группа вновь собралась вместе на концерте, который проходил в Helinki Ice Hall (Helsingin Jäähalli) 23 сентября.



Сет-лист:



01. Tragedy

02. 11th Street Kids

03. Oriental Beat

04. Boulevard Of Broken Dreams

05. Don't You Ever Leave Me

06. Motorvatin'

07. Malibu Beach Nightmare

08. Million Miles Away

09. Up Around The Bend (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)











+0 -1



просмотров: 184