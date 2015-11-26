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Hanoi Rocks

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Бывший басист HANOI ROCKS вспоминает день, когда Vince убил его коллегу



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Sami Yaffa в рамках недавнего интервью рассказал о том дне, когда вокалист MÖTLEY CRÜE убил Николаса Дингли:

«Vince приехал забрать меня и Раззла. Мы остановились в отеле Franklin Plaza Suites или вроде того, на углу ЛаБреа и Франклина. Потому что Раззл и Vince были приятелями, и он собирался забрать Раззла и показать ему Лос-Анджелес. И Раззл сказал: "Давай, Sami, пойдём с нами". И он приехал на маленькой спортивной машине — это была не та машина, которая попала в аварию, а другая, но она была двухместной — и в ней не было места. И Раззл сказал: "О, к чёрту, приятель. Просто запрыгивай ко мне на колени". Так что мы втроём катались по Лос-Анджелесу. Он показал нам Санта-Монику и Голливудский бульвар, и мы проехали по всему Лос-Анджелесу. И он показывал нам места: "Вот "Трубадур", "Вот "Радуга", "Рокси" и "Виски". Так что мы провели очень приятный день с ним. А потом он сказал: "Давайте просто вернёмся ко мне домой, и моя жена приготовит обед или что угодно, и ужин, и мы пообщаемся". В итоге так и поступили — мы потусовались, выпили пива, покурили немного травы, хорошо провели время и поговорили обо всём. И мало-помалу это превратилось в вечеринку. Но это не было похоже на сумасшедшую вечеринку, просто пришло много людей. Позже пришли Andy [McCoy, гитарист HANOI] и Tommy [Lee, барабанщик CRÜE] и их друзья. И мы весь день пили пиво. И тут я сказал, что собираюсь вздремнуть. На самом деле они попросили меня пойти с ними за пивом. И я ответил: "Я собираюсь вздремнуть". А когда я проснулся, то меня тряс Mick Mars [гитарист CRÜE]. Я поинтересовался, где все остальные. И он сказал, что произошёл несчастный случай. Мы поехали в больницу, и я узнал, что моего брата больше нет. Это было очень тяжело».

Ex-HANOI ROCKS Bassist Recalls Getting A Ride From VINCE NEIL Day Of RAZZLE








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