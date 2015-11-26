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Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник



Sami Yaffa, наиболее известный по работе с NEW YORK DOLLS, Michael Monroe и HANOI ROCKS, выпустит дебютный сольный альбом, получивший название "The Innermost Journey To Your Outermost Mind", двадцать второго сентября. Первый сингл "The Last Time" будет представлен одиннадцатого июня наLivewire/Cargo Records.



Состав записи:



* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) - Vocals, Bass Guitar

* Rich Jones (MICHAEL MONROE) - Guitar

* Christian Martucci (STONE SOUR) - Guitar

* Rane Raitsikka (SMACK) - Guitar

* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) - Guitar

* Janne Haavisto - Drums







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