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Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник
Sami Yaffa, наиболее известный по работе с NEW YORK DOLLS, Michael Monroe и HANOI ROCKS, выпустит дебютный сольный альбом, получивший название "The Innermost Journey To Your Outermost Mind", двадцать второго сентября. Первый сингл "The Last Time" будет представлен одиннадцатого июня наLivewire/Cargo Records.
Состав записи:
* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) - Vocals, Bass Guitar
* Rich Jones (MICHAEL MONROE) - Guitar
* Christian Martucci (STONE SOUR) - Guitar
* Rane Raitsikka (SMACK) - Guitar
* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) - Guitar
* Janne Haavisto - Drums
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