сегодня



Вокалист HANOI ROCKS: «Будет одно шоу. И точка!»



Вокалист HANOI ROCKS Michael Monroe в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как родилась идея грандиозного концерта:



«Случилось так, что Sami Yaffa и Nasty Suicide всё равно собирались приехать на воссоединение DEMOLITION 23, поскольку Sami играет в моей группе на басу. Я встретился с Gyp'ом Casino, оригинальным барабанщиком HANOI, в Стокгольме в декабре прошлого года, когда мы снимали мой документальный фильм... Он классный парень, у меня остались приятные воспоминания об игре с ним, и я пригласил его сделать кое-что на концерте. А потом позвонил Andy McCoy. Он сам себя пригласил. Он сказал: "Я слышал, что вы празднуете 60-летие. Если у меня будет время после моего мирового турне, я смогу появиться и, возможно, приду и исполню "Tragedy". И я ответил: "Хорошо. Неважно. Хорошо". И тогда я начал об этом размышлять: "Вот это да. Это было бы реально круто. Все ребята придут, весь оригинальный состав. Почему бы нам не исполнить несколько песен HANOI в конце?" А потом мы собирались устроить сюрприз, и все согласились. Это был единственный способ и единственный шанс провести такой концерт, причём по правильному поводу. Однажды вечером Sami Yaffa сказал мне: "Ты уверен, что не хочешь сообщить людям заранее? Потому что если фанаты узнают об этом позже, они будут в бешенстве". И я ответил: "Ты прав. Мы должны предупредить людей". Ice Hall в Хельсинки был уже наполовину продан, но потом мы провели пресс-конференцию, и я пригласил Gyp'а Casino — всех пятерых — и это было весело. Было нереально быть со всеми здесь — со всеми пятью вместе — спустя 40 лет. Это было потрясающе. Это было очень круто на самом деле. Было весело. И мы объявили, что в конце шоу оригинальный состав исполнит сет из песен HANOI. На следующий день все билеты были распроданы, и все хотят на нашу вечеринку».



На вопрос о том, есть ли, по его мнению, шанс, что воссоединение HANOI ROCKS приведёт к полноценному туру или большему количеству концертов, Michael ответил:



«Нет. Нет. Это будет только один ра. Один раз — и точка!»



Когда ведущий программы Eddie Trunk отметил, что другие туры воссоединения материализовались в прошлом после того, как первоначально предполагалось, что это будут разовые концерты, и что Michael обязан помнить о том, что не стоит «никогда не говорить никогда», тот ответил:



«Я говорю "никогда не говори никогда, не говоря никогда". [Смеётся]».































+0 -0



просмотров: 190

