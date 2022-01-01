Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
*Видео с текстом от SODOM 10
*Умер вокалист PILEDRIVER 9
*Профессиональное видео с выступления MERCYFUL FATE 9
*GENE SIMMONS: «У меня нет друзей» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
[= ||| все новости группы



*

Hanoi Rocks

*



25 сен 2022 : 		 Вокалист HANOI ROCKS: «Будет одно шоу. И точка!»

27 июл 2022 : 		 Гитарист HANOI ROCKS: «Этот г*внарь так и не извинился»

26 июл 2022 : 		 Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун»

21 фев 2022 : 		 У бывшего гитариста HANOI ROCKS рак

11 янв 2022 : 		 Бывший басист HANOI ROCKS вспоминает день, когда Vince убил его коллегу

16 июл 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист

17 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о возрождении HANOI ROCKS

15 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео

9 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник

13 окт 2016 : 		 Бокс-сет HANOI ROCKS выйдет осенью

31 июл 2011 : 		 Быший гитарист HANOI ROCKS завершил работу над GREASE HELMET

8 янв 2010 : 		 Бывший гитарист HANOI ROCKS работает над сольным альбомом

20 ноя 2009 : 		 Michael Monroe сотрудничает с бывшим басистом HANOI ROCKS

16 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD HANOI ROCKS

1 сен 2009 : 		 Трек-лист новой компиляции HANOI ROCKS

24 авг 2009 : 		 HANOI ROCKS работают над DVD

1 дек 2008 : 		 Новая компиляция HANOI ROCKS

6 дек 2007 : 		 HANOI ROCKS выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

16 сен 2007 : 		 Детали специального издания нового альбома HANOI ROCKS

7 авг 2007 : 		 Обложка нового альбома HANOI ROCKS

26 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS опубликовали трек-лист нового альбома

13 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS: объявили название нового альбома
| - |

|||| сегодня

Вокалист HANOI ROCKS: «Будет одно шоу. И точка!»



zoom
Вокалист HANOI ROCKS Michael Monroe в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как родилась идея грандиозного концерта:

«Случилось так, что Sami Yaffa и Nasty Suicide всё равно собирались приехать на воссоединение DEMOLITION 23, поскольку Sami играет в моей группе на басу. Я встретился с Gyp'ом Casino, оригинальным барабанщиком HANOI, в Стокгольме в декабре прошлого года, когда мы снимали мой документальный фильм... Он классный парень, у меня остались приятные воспоминания об игре с ним, и я пригласил его сделать кое-что на концерте. А потом позвонил Andy McCoy. Он сам себя пригласил. Он сказал: "Я слышал, что вы празднуете 60-летие. Если у меня будет время после моего мирового турне, я смогу появиться и, возможно, приду и исполню "Tragedy". И я ответил: "Хорошо. Неважно. Хорошо". И тогда я начал об этом размышлять: "Вот это да. Это было бы реально круто. Все ребята придут, весь оригинальный состав. Почему бы нам не исполнить несколько песен HANOI в конце?" А потом мы собирались устроить сюрприз, и все согласились. Это был единственный способ и единственный шанс провести такой концерт, причём по правильному поводу. Однажды вечером Sami Yaffa сказал мне: "Ты уверен, что не хочешь сообщить людям заранее? Потому что если фанаты узнают об этом позже, они будут в бешенстве". И я ответил: "Ты прав. Мы должны предупредить людей". Ice Hall в Хельсинки был уже наполовину продан, но потом мы провели пресс-конференцию, и я пригласил Gyp'а Casino — всех пятерых — и это было весело. Было нереально быть со всеми здесь — со всеми пятью вместе — спустя 40 лет. Это было потрясающе. Это было очень круто на самом деле. Было весело. И мы объявили, что в конце шоу оригинальный состав исполнит сет из песен HANOI. На следующий день все билеты были распроданы, и все хотят на нашу вечеринку».

На вопрос о том, есть ли, по его мнению, шанс, что воссоединение HANOI ROCKS приведёт к полноценному туру или большему количеству концертов, Michael ответил:

«Нет. Нет. Это будет только один ра. Один раз — и точка!»

Когда ведущий программы Eddie Trunk отметил, что другие туры воссоединения материализовались в прошлом после того, как первоначально предполагалось, что это будут разовые концерты, и что Michael обязан помнить о том, что не стоит «никогда не говорить никогда», тот ответил:

«Я говорю "никогда не говори никогда, не говоря никогда". [Смеётся]».
















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 190

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом