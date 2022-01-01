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У бывшего гитариста HANOI ROCKS рак



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Бывший гитарист HANOI ROCKS Nasty Suicide (настоящее имя Jan-Markus Stenfors) признался, что у него рак простаты:

«Я могу рассказать об этом. Это не секрет. И на самом деле это сыграло свою роль и в записи альбома [STENFORS]. Когда мы решили, что будем записывать альбом, всё было хорошо. Но потом, как только мы начали его делать, мне поставили диагноз "рак простаты". Так что это было из серии: "О-о-о. Что же тогда будет с альбомом?" [смеётся] — это было первой мыслью. В любом случае это никак не повлияло на альбом — за исключением того, что когда я проходил курс химиотерапии летом, пока мы записывали альбом, это всё-таки повлияло, по понятным причинам, — это влияет на всё; об этом постоянно думаешь, и это отвратительная штука [смеётся], но предполагается, что процесс работы помогает справиться с раком, так что я всегда воспринимал это как нечто — нужно испытывать какие-то ощущения. Но это немного повлияло на меня, пока мы делали запись, но в итоге, как мне кажется, всё прошло довольно хорошо.

Итак, сейчас я прошёл часть химиотерапии, я проходил её в течение нескольких месяцев и чувствовал себя очень хорошо. Теперь мы начали этап облучения, так что до конца марта я буду проходить облучение каждый день. Так, шаг за шагом, они дают болезни ту дозу, которая ей необходима».

Что касается его прогноза, он ответил:

«Он был положительным. На самом деле, прогнозы очень хорошие. Я уверен, что это будет просто хроническое состояние; нужно ходить на обследования и время от времени получать небольшую дозу чего-нибудь. Я чувствую себя хорошо. Я имею в виду, я ничего не испытываю из-за этой болезни».

Former HANOI ROCKS Guitarist NASTY SUICIDE Is Battling Prostate Cancer








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