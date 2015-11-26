Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Угадай басиста MEGADETH 50
*Новое видео IRON MAIDEN 40
*Новое видео U.D.O. 30
*Новое видео YNGWIE MALMSTEEN 26
*Новое видео MINISTRY 24
[= ||| все новости группы



*

Hanoi Rocks

*



16 июл 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист

17 июн 2021 : 		 MICHAEL MONROE — о возрождении HANOI ROCKS

15 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео

9 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник

13 окт 2016 : 		 Бокс-сет HANOI ROCKS выйдет осенью

31 июл 2011 : 		 Быший гитарист HANOI ROCKS завершил работу над GREASE HELMET

8 янв 2010 : 		 Бывший гитарист HANOI ROCKS работает над сольным альбомом

20 ноя 2009 : 		 Michael Monroe сотрудничает с бывшим басистом HANOI ROCKS

16 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD HANOI ROCKS

1 сен 2009 : 		 Трек-лист новой компиляции HANOI ROCKS

24 авг 2009 : 		 HANOI ROCKS работают над DVD

1 дек 2008 : 		 Новая компиляция HANOI ROCKS

6 дек 2007 : 		 HANOI ROCKS выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

16 сен 2007 : 		 Детали специального издания нового альбома HANOI ROCKS

7 авг 2007 : 		 Обложка нового альбома HANOI ROCKS

26 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS опубликовали трек-лист нового альбома

13 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS: объявили название нового альбома
| - |

|||| сегодня

Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист



*
zoom
*
* *
Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист дебютного сольного альбома The Innermost Journey To Your Outermost Mind, выход которого намечен на 22 сентября на Livewire/Cargo Records.

Трек-лист:

"Armageddon Together"
"Selling Me Shit"
"Fortunate One"
"Rotten Roots"
"Germinator"
"Down At St. Joe's"
"I Can't Stand It"
"You Gime Fever"
"The Last Time"
"Look Ahead"
"Cancel The End Of The World"

HANOI ROCKS / NEW YORK DOLLS Bassist SAMI YAFFA Reveals Cover Artwork And Tracklist For New Solo Album



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 109

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом