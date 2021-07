сегодня



Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS опубликовал обложку и трек-лист дебютного сольного альбома The Innermost Journey To Your Outermost Mind, выход которого намечен на 22 сентября на Livewire/Cargo Records.



Трек-лист:



"Armageddon Together"

"Selling Me Shit"

"Fortunate One"

"Rotten Roots"

"Germinator"

"Down At St. Joe's"

"I Can't Stand It"

"You Gime Fever"

"The Last Time"

"Look Ahead"

"Cancel The End Of The World"







