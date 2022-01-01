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*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Hanoi Rocks

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13 окт 2016 : 		 Бокс-сет HANOI ROCKS выйдет осенью

31 июл 2011 : 		 Быший гитарист HANOI ROCKS завершил работу над GREASE HELMET

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MICHAEL MONROE — о выступлении HANOI ROCKS



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MICHAEL MONROE поделился впечатлением от выступления HANOI ROCKS на своём юбилее:

«Это было великолепно. Это было потрясающе. Это было крупное мероприятие, и я работал над ним довольно долго. И сет-лист — всего было 37 песен, включая DEMOLITION и оригинальный состав HANOI... Оригинальный состав HANOI сыграл девять песен — фактически в конце... Эмоции и ощущения были потрясающими. У публики было столько тёплых чувств и радости, и все отлично провели время. Это был настоящий успех, я считаю. Просто прекрасные ощущения. Мне пришлось много петь — как я уже сказал, было 37 песен, но голос держался на отлично!»




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