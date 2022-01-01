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MICHAEL MONROE — о выступлении HANOI ROCKS



MICHAEL MONROE поделился впечатлением от выступления HANOI ROCKS на своём юбилее:



«Это было великолепно. Это было потрясающе. Это было крупное мероприятие, и я работал над ним довольно долго. И сет-лист — всего было 37 песен, включая DEMOLITION и оригинальный состав HANOI... Оригинальный состав HANOI сыграл девять песен — фактически в конце... Эмоции и ощущения были потрясающими. У публики было столько тёплых чувств и радости, и все отлично провели время. Это был настоящий успех, я считаю. Просто прекрасные ощущения. Мне пришлось много петь — как я уже сказал, было 37 песен, но голос держался на отлично!»







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