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Hanoi Rocks

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16 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD HANOI ROCKS

1 сен 2009 : 		 Трек-лист новой компиляции HANOI ROCKS

24 авг 2009 : 		 HANOI ROCKS работают над DVD

1 дек 2008 : 		 Новая компиляция HANOI ROCKS

6 дек 2007 : 		 HANOI ROCKS выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

16 сен 2007 : 		 Детали специального издания нового альбома HANOI ROCKS

7 авг 2007 : 		 Обложка нового альбома HANOI ROCKS

26 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS опубликовали трек-лист нового альбома

13 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS: объявили название нового альбома
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MICHAEL MONROE — о возрождении HANOI ROCKS



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В рамках одного из интервью MICHAEL MONROE обсудил воссоединение HANOI ROCKS в 2002 году и быстрый развал проекта:

«Возрождение HANOI ROCKS произошло в 2002 году. Это не было запланировано. Просто так получилось. Я бы никогда не стал проводить воссоединение, чтобы нажиться на этом, так сказать, на старом имени. Мне было интересно посмотреть, чего мы сможем добиться с Andy [McCoy'ем, гитара], потому что он научился уважать мои способности к сочинению песен, чего он не делал в прошлом. Было интересно посмотреть, что мы можем сделать. У нас остались некоторые старые идеи, например, 1984 года, о которых я помнил и которые мы переработали и превратили в песни. А потом всё начало скатываться к старым добрым "Ты без меня ничто" и прочему дерьму. Я сказал: "Ты уверен, что хочешь это начинать? Давай сделаем несколько прощальных туров". Я был готов посвятить этому всю оставшуюся жизнь, если бы это продолжало быть увлекательным, но наступил момент, когда это перестало быть интересным, поэтому я позвонил Andy и сказал: "Давай покончим с этим делом".

После этого я его не видел. Мы не поддерживали с ним никаких отношений, если только это не были дела с HANOI или что-то, о чём нужно было позаботиться, наше имя в газете — отлично; мы разберёмся с этим. Разумеется, мы не лучшие друзья-приятели, не то что с Sami [Yaffa, бас]. У Sami, Nasty [Suicide, гитара] и меня была такая связь, которая возникла в первые полгода существования HANOI ROCKS, когда мы жили на улицах Стокгольма без крова. Благодаря этому у нас появилась атмосфера уличной банды. Мы против всего мира, заботясь друг о друге».

MICHAEL MONROE Talks HANOI ROCKS





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