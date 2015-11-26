Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 41
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Hanoi Rocks

*



15 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео

9 июн 2021 : 		 Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS выпускает сольник

13 окт 2016 : 		 Бокс-сет HANOI ROCKS выйдет осенью

31 июл 2011 : 		 Быший гитарист HANOI ROCKS завершил работу над GREASE HELMET

8 янв 2010 : 		 Бывший гитарист HANOI ROCKS работает над сольным альбомом

20 ноя 2009 : 		 Michael Monroe сотрудничает с бывшим басистом HANOI ROCKS

16 ноя 2009 : 		 Трейлер нового DVD HANOI ROCKS

1 сен 2009 : 		 Трек-лист новой компиляции HANOI ROCKS

24 авг 2009 : 		 HANOI ROCKS работают над DVD

1 дек 2008 : 		 Новая компиляция HANOI ROCKS

6 дек 2007 : 		 HANOI ROCKS выиграли награду RADIO ROCK FINLANDIA

16 сен 2007 : 		 Детали специального издания нового альбома HANOI ROCKS

7 авг 2007 : 		 Обложка нового альбома HANOI ROCKS

26 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS опубликовали трек-лист нового альбома

13 июл 2007 : 		 HANOI ROCKS: объявили название нового альбома
| - |

|||| сегодня

Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео



*
zoom
*
* *
Sami Yaffa, бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео на композицию "The Last Time", которая будет включена в выходящий двадцать второго сентября на Livewire/Cargo Records альбом "The Innermost Journey To Your Outermost Mind".

Состав записи:

* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) — вокал, бас-гитара;
* Rich Jones (MICHAEL MONROE) — гитара;
* Christian Martucci (STONE SOUR) — гитара;
* Rane Raitsikka (SMACK) — гитара;
* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) — гитара;
* Janne Haavisto — барабаны.

Former HANOI ROCKS Bassist SAMI YAFFA Releases Music Video For





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 104

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом