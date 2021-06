сегодня



Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео



Sami Yaffa, бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео на композицию "The Last Time", которая будет включена в выходящий двадцать второго сентября на Livewire/Cargo Records альбом "The Innermost Journey To Your Outermost Mind".



Состав записи:



* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) — вокал, бас-гитара;

* Rich Jones (MICHAEL MONROE) — гитара;

* Christian Martucci (STONE SOUR) — гитара;

* Rane Raitsikka (SMACK) — гитара;

* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) — гитара;

* Janne Haavisto — барабаны.













