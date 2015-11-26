Бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео
Sami Yaffa, бывший басист NEW YORK DOLLS, HANOI ROCKS представил видео на композицию "The Last Time", которая будет включена в выходящий двадцать второго сентября на Livewire/Cargo Records альбом "The Innermost Journey To Your Outermost Mind".
Состав записи:
* Sami Yaffa (HANOI ROCKS, MICHAEL MONROE, NEW YORK DOLLS) — вокал, бас-гитара;
* Rich Jones (MICHAEL MONROE) — гитара;
* Christian Martucci (STONE SOUR) — гитара;
* Rane Raitsikka (SMACK) — гитара;
* Timo Kaltio (IZZY STRADLIN, CHEAP AND NASTY) — гитара;
* Janne Haavisto — барабаны.
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