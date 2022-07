сегодня



Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун»



Гитарист HANOI ROCKS ANDY MCCOY в рамках недавней беседы с "Waste Some Time With Jason Green" ответил на вопрос, что он думает относительно "The Stadium Tour":



«О да, это их 25-й прощальный тур или около того [смеётся]. Сраные врунишки».



На ремарку о том, что он очень открыто говорит о чувствах относительно CRÜE, McCoy ответил:



«Я всего лишь говорю правду, приятель. Я не лгу, я же не Nikki Sixx».



На вопрос о том, что он думает о бокс-сете группы, названном "Music To Crash Your Car To", который Michael Monroe назвал «вне рамок уважения», он ответил:



«Я считаю, и Michael Monroe тоже так считает, что это было самое безвкусное название, если вспомнить, что произошло... Это было сделано очень безвкусно, в самом плохом смысле. Если вы европеец, как я, вы так не поступите. Ты уважаешь других людей. Ты просто не хочешь наживаться на этом. Всё дело в уважении других».







