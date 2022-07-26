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*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 24
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 23
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 22
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
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Hanoi Rocks

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Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун»



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Гитарист HANOI ROCKS ANDY MCCOY в рамках недавней беседы с "Waste Some Time With Jason Green" ответил на вопрос, что он думает относительно "The Stadium Tour":

«О да, это их 25-й прощальный тур или около того [смеётся]. Сраные врунишки».

На ремарку о том, что он очень открыто говорит о чувствах относительно CRÜE, McCoy ответил:

«Я всего лишь говорю правду, приятель. Я не лгу, я же не Nikki Sixx».

На вопрос о том, что он думает о бокс-сете группы, названном "Music To Crash Your Car To", который Michael Monroe назвал «вне рамок уважения», он ответил:

«Я считаю, и Michael Monroe тоже так считает, что это было самое безвкусное название, если вспомнить, что произошло... Это было сделано очень безвкусно, в самом плохом смысле. Если вы европеец, как я, вы так не поступите. Ты уважаешь других людей. Ты просто не хочешь наживаться на этом. Всё дело в уважении других».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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26 июл 2022
r
resurgamresponses
андрюха так базарит насчет врунишек будто это одни МОТЛИ так делают. а тебя е? а твое какое дело? а вчем тема с названеим Music To Crash Your Car To" что в нем такого ---- "музыка для того чтобы расхерачить свою машину" типа, кто врубе скажите
26 июл 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
resurgamresponses, в нём такого то, что в 84 году Винс Нил, будучи сильно в подпитии, сел за руль и "расхерачил свою машину".
В процессе чего угробил товарища и сокомандника Андрюхи, барабанщика Ханой Рокс Раззла, а также оставил двух посторонних людей инвалидами на всю жизнь.
Like!1
26 июл 2022
r
resurgamresponses
Starbreaker, .ля, слышал давно конечно, но не врубился, нихрена себе, да, это жестковато,
26 июл 2022
RomV
Starbreaker, да название Music To Crash Your Car To звучит как натуральное издевательство. Ни за что не поверю, что они не смогли сопоставить два и два
26 июл 2022
WahrandPhain
resurgamresponses, такое дело, что они по сути, обманывают фанатов, это по сути похороны группы, а они потом как денюжки нужны рраз! - и опять оживают. Это просто ёбаное свинство.
26 июл 2022
r
resurgamresponses
WahrandPhain, я ж говорю н е они придумали такой развод. тем более все всё знают ))))))))) надежда не умирает ))

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