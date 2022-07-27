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*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 24
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Hanoi Rocks

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Гитарист HANOI ROCKS: «Этот г*внарь так и не извинился»



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Andy McCoy вновь коснулся темы гибели барабанщика группы от рук вокалиста MÖTLEY CRÜE. Раззл погиб и ещё два человека получили серьёзные травмы, когда вокалист Vince Neil, уровень алкоголя в крови которого составлял 0,17, что превышало допустимую норму, врезался на своём автомобиле в другой автомобиль в Редондо-Бич, Калифорния, в декабре 1984 года:

«Я не получил даже извинений от этого ублюдка. Вы знаете, о ком я говорю. Я не собираюсь называть никаких имён. Зачем мне прославлять его? Да пошёл он!

Каждый раз, когда я его вижу, он убегает. Потому что он знает, что бы я сделал. Но это наше дело».

Ссылаясь на то, что после публичного обмена оскорблениями между Neil'ом и вокалистом GUNS N' ROSES Axl'ом Rose'ом в 1989 году Vince обвинил тогдашнего гитариста GN'R Izzy Stradlin'а в нападении на его жену, Andy сказал, что он никогда не стал бы делать ничего такого, «что сделал Axl» в эпическом дисс-треке GUNS N' ROSES "Get In The Ring".

«Нет. Я — чудак. Я из глубинки. А вот Vince из грёбаной Калифорнии. Вы никогда не сможете сравнить нас, то, что мы знаем. Ты понял меня, брат».

Кроме этого, Andy припомнил одну из историй Sixx'а — о том, как его якобы избили бейсбольной битой на полу квартиры дилера после очередной передозировки.

«Я спас парню жизнь. Он рассказывает истории о том, что я избил его бейсбольной битой. Я раньше играл в бейсбол. Я знаю, как пользоваться этой чёртовой битой. Думаете, он был бы жив? Чёрта с два. Но ему нужны деньги. А мне нужно искусство. Мы очень разные. Он — мелкий фермер откуда-то из Сиэтла. Дерьмовый бездельник. А я из глубинки. Это большая разница».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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27 июл 2022
gravitgroove
Да группа ущербных ублюдков, за исключением Марс’а. Не понятно, как он с этими хуисосами ужился в одном помещении. А этому финну реально стоило от всей души положить биту Сиксу между вторым и третим шейным позвонком, а потом для контроля погладить ему височную кость. Никто бы не стал оплакивать этот кусок говна.
27 июл 2022
F
Family Ghost
I'm from the inner city это не "я из глубинки", а "я из центра города". Типа противопоставляет себя Сиксу, который как раз из глубинки.
Т.е. какой-то чел с дарксайда, ответственный за перевод, написал "Он с мелкой фермы, а я из глубинки, это большая разница" и подумал "да, норм, никакого противоречия, я хорошо делаю свою работу".

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