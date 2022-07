сегодня



Гитарист HANOI ROCKS: «Этот г*внарь так и не извинился»



Andy McCoy вновь коснулся темы гибели барабанщика группы от рук вокалиста MÖTLEY CRÜE. Раззл погиб и ещё два человека получили серьёзные травмы, когда вокалист Vince Neil, уровень алкоголя в крови которого составлял 0,17, что превышало допустимую норму, врезался на своём автомобиле в другой автомобиль в Редондо-Бич, Калифорния, в декабре 1984 года:



«Я не получил даже извинений от этого ублюдка. Вы знаете, о ком я говорю. Я не собираюсь называть никаких имён. Зачем мне прославлять его? Да пошёл он!



Каждый раз, когда я его вижу, он убегает. Потому что он знает, что бы я сделал. Но это наше дело».



Ссылаясь на то, что после публичного обмена оскорблениями между Neil'ом и вокалистом GUNS N' ROSES Axl'ом Rose'ом в 1989 году Vince обвинил тогдашнего гитариста GN'R Izzy Stradlin'а в нападении на его жену, Andy сказал, что он никогда не стал бы делать ничего такого, «что сделал Axl» в эпическом дисс-треке GUNS N' ROSES "Get In The Ring".



«Нет. Я — чудак. Я из глубинки. А вот Vince из грёбаной Калифорнии. Вы никогда не сможете сравнить нас, то, что мы знаем. Ты понял меня, брат».



Кроме этого, Andy припомнил одну из историй Sixx'а — о том, как его якобы избили бейсбольной битой на полу квартиры дилера после очередной передозировки.



«Я спас парню жизнь. Он рассказывает истории о том, что я избил его бейсбольной битой. Я раньше играл в бейсбол. Я знаю, как пользоваться этой чёртовой битой. Думаете, он был бы жив? Чёрта с два. Но ему нужны деньги. А мне нужно искусство. Мы очень разные. Он — мелкий фермер откуда-то из Сиэтла. Дерьмовый бездельник. А я из глубинки. Это большая разница».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 737