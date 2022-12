сегодня



FLOOR JANSEN выпустит альбом весной



FLOOR JANSEN объявила о выпуске дебютного сольного альбома, получившего название Paragon. Релиз намечен на 24 марта, альбом будет доступен на CD, виниле и в виде бокс-сета, а также в цифровом варианте.



Трек-лист:



"My Paragon"

"Daydream"

"Invincible"

"Hope"

"Come Full Circle"

"Storm"

"Me Without You"

"The Calm"

"Armoured Wings"

"Fire"







