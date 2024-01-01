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FLOOR JANSEN выступила во дворце



FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:



«Войдите в мир, где история встречается со сценой! Выступая на концертах серии Royal Park, я оказалась в самом сердце Paleis Soestdijk, где когда-то гуляли голландские королевские особы. Представьте себе, что вы готовитесь к выступлению в бывшей гостиной королевы Юлианы — это все равно что перенестись в прошлое. Сады, величие и истории, которые могут рассказать эти стены. Несмотря на перепады погоды, энергия публики и красота этого места сделали шоу по-настоящему особенным. Это был незабываемый опыт, сочетающий прошлое и настоящее самым очаровательным образом. Не могу дождаться, чтобы повторить все это снова!»







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