сегодн€



FLOOR JANSEN разогрела METALLICA



FLOOR JANSEN выступила на разогреве у METALLICA 29 апрел€ на Johan Cruijf Arena, јмстердам, Ќидерланды, Ч видео доступно ниже.





























From an incredible moment to an unbelievable opportunity! рЯ§Ш Last year, James Hetfield caught the @NightwishBand set at @pinkpopfest and fist-bumped me afterwards. And now, I'm opening for @Metallica ! рЯ§ШрЯФ• It's an honor beyond words вЪ°пЄП pic.twitter.com/UK1w5N98sv







I can't believe this is happening! рЯТЫ I will support @Metallica on their M72 World Tour show on April 29th in Amsterdam. рЯЗ≥рЯЗ±рЯ§ШрЯПї What a huge honor! To perform in front of over 50,000 fans in my home country is something I can't quite fathom. рЯ§© Let's rock the @cruijffarena ! рЯЩП pic.twitter.com/TDJirZp5kO





+1 -0



просмотров: 371