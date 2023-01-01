FLOOR JANSEN представила бокс-сет

«Посмотрите, наконец-то готова роскошная версия Paragon! Бокс премиум-класса, книга в твёрдой обложке, фото с автографом, сумка-тоут, булавка, эксклюзивный тяжёлый винил и диджипак в одном — всего 1000 экземпляров! Я горжусь своей командой за создание этого эксклюзивного и высококачественного продукта».
Трек-лист:
01. My Paragon
02. Daydream
03. Invincible
04. Hope
05. Come Full Circle
06. Storm
07. Me Without You
08. The Calm
09. Armoured Wings
10. Fire
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