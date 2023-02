сегодня



FLOOR JANSEN представила бокс-сет



FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:



«Посмотрите, наконец-то готова роскошная версия Paragon! Бокс премиум-класса, книга в твёрдой обложке, фото с автографом, сумка-тоут, булавка, эксклюзивный тяжёлый винил и диджипак в одном — всего 1000 экземпляров! Я горжусь своей командой за создание этого эксклюзивного и высококачественного продукта».



Трек-лист:



01. My Paragon

02. Daydream

03. Invincible

04. Hope

05. Come Full Circle

06. Storm

07. Me Without You

08. The Calm

09. Armoured Wings

10. Fire







