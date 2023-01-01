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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 15
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Floor Jansen

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|||| сегодня

FLOOR JANSEN представила бокс-сет



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FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:

«Посмотрите, наконец-то готова роскошная версия Paragon! Бокс премиум-класса, книга в твёрдой обложке, фото с автографом, сумка-тоут, булавка, эксклюзивный тяжёлый винил и диджипак в одном — всего 1000 экземпляров! Я горжусь своей командой за создание этого эксклюзивного и высококачественного продукта».

Трек-лист:

01. My Paragon
02. Daydream
03. Invincible
04. Hope
05. Come Full Circle
06. Storm
07. Me Without You
08. The Calm
09. Armoured Wings
10. Fire

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Unveils Limited Deluxe Box Edition Of Debut Solo Album




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