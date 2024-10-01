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FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale



У FLOOR JANSEN в недавнем интервью спросили, с кем бы она хотела поработать вместе:



«Я бы очень хотел поработать с Lzzy Hale из HALESTORM. Мы встречались однажды на фестивале в Великобритании, и там я испытала небольшое фанатское чувство, потому что как только я услышала начальную ноту [трека HALESTORM] «I Miss The Misery», той песни, где она, [берет высокую ноту], я подумала: «Окей, на самом деле круто. О да»».







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