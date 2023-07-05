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Floor Jansen

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FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты



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FLOOR JANSEN отменила предстоящие сольные выступления шестого и восьмого июля:

«Дорогие друзья, с большим сожалением я вынуждена отменить свои выступления 6 и 8 июля. Причина в том, что мое здоровье недостаточно крепкое для проведения этих выступлений.

После моего последнего концерта с NIGHTWISH в Финляндии я очень устала. Настолько, что я упала в обморок и была доставлена в больницу на машине скорой помощи. Там врачи определили, что мой ребенок здоров и у меня нет никаких серьезных заболеваний. Однако я была настолько утомлена, что продолжать работать стало невозможно. Из-за этого шоу с NIGHTWISH в Осло пришлось отменить. Это было 3 недели назад. Я надеялась, что мне удастся восстановить достаточно энергии, чтобы по-прежнему выступать с замечательными сольными шоу в Нидерландах. Но, к сожалению, это не так. Чтобы гарантировать здоровье и себе, и моему еще не родившемуся ребенку, мне нужно отдохнуть и полностью сосредоточиться на своем восстановлении и последней фазе беременности.

Отмена шоу разбивает мне сердце! Это решение, к которому я не отношусь легкомысленно. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем вы вернетесь на один из моих концертов! В добром здравии. На данный момент я временно прощаюсь с публичной сценой и обещаю хорошо заботиться о себе и своем малыше.

С любовью, Floor»

Dear everyone,






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5 июл 2023
olly71
Ну с ума с ходить не надо . Понятно что времена тяжёлые и каждый евро на счету и хочется заработать побольше перед предстоящим отпуском но и рисковать жизнью ребёнка и своей тоже не надо . Кто будет потом локти кусать когда в результате таких стрессов ребёнок родится уродом или вообще мёртвым ?
5 июл 2023
R
R0ck_N_R0lla
тетя походу из разряда тех ебанутых баб, которые с пузом ходят в тренажерный зал. рожала бы уж тогда на сцене, че уж. ребенок вылезает, а там холопанен
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