13 апр 2023



Видео с выступления FLOOR JANSEN



FLOOR JANSEN открыла тур в поддержку сольного альбома выступлением 11 апреля в Paradiso, Amsterdam, Netherlands:



"Fire"

"Storm in a Glass" (Northward)

"Invincible" (live debut)

"Euphoria" (Loreen)

"Armoured Wings" (live debut)

"Slow, Love, Slow" (Nightwish)

"Bridle Passion" (Northward)

"While Love Died" (Northward)

"Energize Me" (After Forever)

"Paragon" (Northward)

"Storm"

"Hope" (live debut)

"Our Decades In The Sun" (Nightwish)

"Strong" (After Forever)

"How's the Heart?" (Nightwish)

"Me Without You"

"The Calm" (live debut)

"Face Your Demons" (After Forever)

"Let It Go" (Kristen Anderson‐Lopez & Robert Lopez)

"Come Full Circle" (live debut)





Encore:

"My Paragon"

"Daydream" (live debut)







+1 -1



просмотров: 125