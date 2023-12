11 дек 2023



Видео с выступления FLOOR JANSEN



Видео с выступления FLOOR JANSEN, которое состоялось восьмого декабря в AFAS Live, Amsterdam, Netherlands, доступно для просмотра ниже:



"Fire"

"Storm In A Glass" (Northward)

"Invincible"

"Armoured Wings"

"Bridle Passion" (Northward)

"While Love Died" (Northward)

"Energize Me" (After Forever)

"Storm"

"Dangerous Game" (from Jekyll & Hyde cover, with Irene Jansen)

"Hope"

"Our Decades in the Sun" (Nightwish)

"Unikat" (SDP)

"Strong" (After Forever)

"Me Without You"

"The Calm"

"Face Your Demons" (After Forever)

"Come Full Circle"



Encore:

"My Paragon"

"Daydream" (with Irene Jansen)







+0 -0



просмотров: 173