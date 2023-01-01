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FLOOR JANSEN попала в чарты



FLOOR JANSEN опубликовала следующее сообщение:



«Я ощущаю любовь не только на сцене, но и в чартах! Попасть в чарты с Paragon в нескольких странах, не говоря уже о Германии и Великобритании, просто потрясающе! Я так благодарна всем вам, кто сделал это возможным!»



Позиции следующие:



- Germany Album Charts: #19

- UK Official Independent Albums Chart: #12

- UK Independent Album Breakers Chart: #3

- UK Physical Albums Chart Top 100: #38»







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