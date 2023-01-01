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*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Floor Jansen

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|||| сегодня

Новая песня FLOOR JANSEN



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"My Paragon", новая песня FLOOR JANSEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Paragon", выход которого запланирован на 24 марта:

01. My Paragon
02. Daydream
03. Invincible
04. Hope
05. Come Full Circle
06. Storm
07. Me Without You
08. The Calm
09. Armoured Wings
10. Fire




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