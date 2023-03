сегодня



Новая песня FLOOR JANSEN



"My Paragon", новая песня FLOOR JANSEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Paragon", выход которого запланирован на 24 марта:



01. My Paragon

02. Daydream

03. Invincible

04. Hope

05. Come Full Circle

06. Storm

07. Me Without You

08. The Calm

09. Armoured Wings

10. Fire







+0 -0



просмотров: 226