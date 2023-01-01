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Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе
30
Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис...
18
Видео с выступления FEAR FACTORY
16
На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде
14
Видео с текстом от METALLICA
14
все новости группы
Floor Jansen
Нидерланды
-
https://www.floorjansen.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/floor_jansen_official/
22 мар 2023
:
Новая песня FLOOR JANSEN
26 фев 2023
:
FLOOR JANSEN представила бокс-сет
24 фев 2023
:
Новая песня FLOOR JANSEN
21 фев 2023
:
Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле
11 фев 2023
:
FLOOR JANSEN претендует на награду
13 янв 2023
:
Новое видео FLOOR JANSEN
13 дек 2022
:
FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
сегодня
Новая песня FLOOR JANSEN
"My Paragon", новая песня FLOOR JANSEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Paragon", выход которого запланирован на 24 марта:
01. My Paragon
02. Daydream
03. Invincible
04. Hope
05. Come Full Circle
06. Storm
07. Me Without You
08. The Calm
09. Armoured Wings
10. Fire
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Сообщений нет