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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 19
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 17
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 13
[= ||| все новости группы



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Floor Jansen

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21 окт 2024 : 		 Концертное видео FLOOR JANSEN

1 окт 2024 : 		 FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale

3 сен 2024 : 		 FLOOR JANSEN выступила во дворце

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

5 июл 2023 : 		 FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты

15 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN попала в чарты

2 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN разогрела METALLICA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

22 мар 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

26 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN представила бокс-сет

24 фев 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

21 фев 2023 : 		 Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле

11 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN претендует на награду

13 янв 2023 : 		 Новое видео FLOOR JANSEN

13 дек 2022 : 		 FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
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|||| сегодня

Концертное видео FLOOR JANSEN



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"Fire", новое концертное видео FLOOR JANSEN, доступно для просмотра ниже.

NIGHTWISH Vocalist FLOOR JANSEN Shares Live Performance Of Solo Single




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