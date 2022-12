22 дек 2022



TOWER OF BABEL работают над новым материалом



TOWER OF BABEL сообщили о том, что в настоящий момент находятся в студии, где идет активная работа над вторым альбомом коллектива. Ранее группа объявила о том, что новым вокалистом стал o Amore (Nightmare, King Of Crown).







+0 -0



просмотров: 97