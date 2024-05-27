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Black Sabbath

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TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH



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Tony Iommi в "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил желание Ozzy выступить с BLACK SABBATH в последний раз:

«Это была бы хорошая идея, но все начнут говорить: "Они делают это ради денег, они делают это ради этого, они делают это ради того". Это не так, и это было бы здорово сделать, но произойдёт ли это — это уже другой вопрос. Посмотрим. Кто знает?»




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27 май 2024
Corpsegrinder04
Я не понимаю , что мешает с Мартином прокатиться в тур с лучшими песнями 87,89,90,94,95. Можно и альбом запилить хоть под другим названием. Голос у него до сих пор крут, судя сольникам и Айоми походит ещё. Вторым гитаристом Кинга можно было бы взять. Он судя предпоследнему интервью до сих пор на Айоми дрочит, да и денег не против был бы заработать. Ну а в антрактах голограмму Дио с песнями из Дехьюманайзера пускать.
Like!1
27 май 2024
gravitgroove
Corpsegrinder04, там скорее всего целый комплекс условностей, мол, настоящий Sabbath - это Йаомми, Батлер, Уорд и Оззи.
По мне так и прощальный тур в таком случае был не тру, ибо в нем не участвовал Уорд. А вот самый настоящий финальный гиг еще могут успеть осуществить, пока все еще хоть как-то живы. Взять самую классику, сыграть ее под присмотром парамедиков с прибором дефибрилляции.

На счет альбомчика под другой этикеткой - согласен, почему бы нет?
Like!1
27 май 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, так под другой вывеской можно и с Мартином замутить из последних сил. Были же Heaven and Hell , можно условным Headless Cross назваться. Я с Озборном творчество не любил никогда, а вот с Мартином считаю много чего недосказано и время потеряно было на всякую херню в 90-00-х.

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