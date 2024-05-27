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TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH



Tony Iommi в "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил желание Ozzy выступить с BLACK SABBATH в последний раз:



«Это была бы хорошая идея, но все начнут говорить: "Они делают это ради денег, они делают это ради этого, они делают это ради того". Это не так, и это было бы здорово сделать, но произойдёт ли это — это уже другой вопрос. Посмотрим. Кто знает?»







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