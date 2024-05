28 май 2024



Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA



Проект CAVALERA, в состав которого входят бывшие участники SEPULTURA members Max Igor "Iggor" Cavalera, перезаписал еще один альбом SEPULTURA, "Schizophrenia", Второй сингл из этого релиза, "From The Past Comes The Storms", доступен ниже:



01. Intro - Re-Recorded

02. From The Past Comes The Storms - Re-Recorded

03. To The Wall - Re-Recorded

04. Escape To The Void - Re-Recorded

05. Inquisition Symphony - Re-Recorded

06. Screams Behind The Shadows - Re-Recorded

07. Septic Schizo - Re-Recorded

08. The Abyss - Re-Recorded

09. R.I.P. (Rest In Pain) - Re-Recorded

10. Nightmares Of Delirium - New, never released







