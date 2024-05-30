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BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос»



BRUCE DICKINSON в недавнем интервью обсудил то, как менялся его голос в течении карьеры:



«Мне повезло, что у меня сильный и мощный голос. Я не смог бы сделать это 30 лет назад, потому что был занят гонкой за тем, кто может спеть выше, кто может произнести слова быстрее всех. Потому что когда ты молод, то всё вокруг — это борьба, сражение, победа, соревнование. А я сейчас ни с чем не соревнуюсь, кроме правды. Мне нужна подлинность эмоций. И это звучит скучно, но, на самом деле, если поставить это в контекст с металлом типа "grrrr", это очень мощно».



Насчёт связи, которую он чувствует с аудиторией во время своих концертов, он сказал:



«Самое лучшее в мире ощущение для меня как певца — это когда у меня отличный звук голоса и всё это работает на сцене. И ты знаешь, что этим ты трогаешь людей. Вот оно — ради чего всё это. Это и есть наркотик. Но верно и обратное. Хуже всего, когда что-то не работает».







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