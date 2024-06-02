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Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр»



В рамках беседы в недавнем эпизоде подкаста "The Metallica Report", в котором еженедельно рассказывается обо всём, что связано с METALLICA, гитариста METALLICA Kirk'a Hammett'a спросили, что ему больше нравится — когда другие музыканты играют музыку METALLICA нота в ноту или интерпретируют её по-своему. Kirk ответил:



«Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр. И я считаю, что именно так и следует исполнять чужую музыку. Но я также понимаю, что людям нравится воссоздавать её нота в ноту, чтобы получить тот же опыт игры именно этих нот. Поэтому я поддерживаю оба подхода. Но я предпочитаю слышать, когда нашу музыку пропускают через свой фильтр, чтобы она получилась другой, более индивидуальной, более персонифицированной. И, как мне кажется, это приводит к гораздо более интересным результатам, чем просто попытка сыграть всё нота в ноту».







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