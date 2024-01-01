сегодня



METALLICA впервые исполнила Inamorata



В рамках второго выступления в Мюнхене, группа METALLICA впервые исполнила свою самую длинную композицию на текущий момент — Inamorata:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Hit The Lights

04. Ride The Lightning

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. Inamorata (live debut)

09. The Call Of Ktulu

10. No Leaf Clover

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Fight Fire With Fire

14. Breadfan (BUDGIE cover)

15. One

16. Enter Sandman







+0 -0



просмотров: 62

