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Metallica

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METALLICA впервые исполнила Inamorata



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В рамках второго выступления в Мюнхене, группа METALLICA впервые исполнила свою самую длинную композицию на текущий момент — Inamorata:

01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Hit The Lights
04. Ride The Lightning
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. Inamorata (live debut)
09. The Call Of Ktulu
10. No Leaf Clover
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Fight Fire With Fire
14. Breadfan (BUDGIE cover)
15. One
16. Enter Sandman




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