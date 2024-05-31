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Saxon

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Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам



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В новом интервью Tulsa Music Stream фронтмена SAXON Biff'a Byford'a попросили дать совет молодой группе, желающей добиться успеха в «конкурентной» музыкальной индустрии в 2024 году. Он ответил:

«Сейчас большая конкуренция. И дело в том, что нужна большая удача. У вас должен быть талант и всё остальное, что с этим связано.

Но самое главное — это придумать песню или несколько песен, которыми люди смогли бы проникнуться. Это очень сложно. GRETA VAN FLEET появилась из ниоткуда, она звучит как другая определённая группа и стала известной благодаря этому. И это один из вариантов Я считаю, что нужно придумать что-то уникальное.

Очень трудно давать кому-то советы по сочинению песен, но я думаю, что главное — сочинять песни, иметь определённый имидж и исполнять эти песни вживую так, чтобы люди говорили: "Боже, эта группа великолепна“. И в коллективе должна быть какая-то харизма — будь то участник, вся группа или то, что отличает вас от всех остальных. Это единственное, что я могу сказать на самом деле. А ещё взаимоотношения внутри группы. Иногда люди видят это, осознают и хотят, чтобы и им что-то перепало. А вы просто должны продолжать. Как в нашей песне "Never Surrender"».




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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31 май 2024
gravitgroove
"GRETA VAN FLEET"
Чисто по музыке у них есть что-то уникальное?
Уже были The Black Crowes, которых называли новыми LZ.
31 май 2024
Corpsegrinder04
gravitgroove, у них есть фронтмен, который в жопу рубится. Вероятно для Биффа Байфорда это уже картина успеха в современных реалиях.
Like!2
31 май 2024
ElectricRetard
gravitgroove, так они вроде как раз в противовес уникальной группе приведены.
31 май 2024
ElectricRetard
Кстати слушаю тут перемиксованый Блэк Сэббатовский Forbidden, это бомба пацаны.
Like!2
31 май 2024
Corpsegrinder04
ElectricRetard, да там всё бомба. Уже второй день Cross Purposes гоняю. I Witness, Cardinal Sin, Immaculate Deception - какие же охуенные песни умудрялись сочинять.
31 май 2024
ElectricRetard
Corpsegrinder04, ну на других я потыкал, не такая большая разница, но все равно один из тех ремастеров где реально чот изменилось в лучшую сторону.
31 май 2024
gravitgroove
ElectricRetard, нужно послушать!

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