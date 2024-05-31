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Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам



В новом интервью Tulsa Music Stream фронтмена SAXON Biff'a Byford'a попросили дать совет молодой группе, желающей добиться успеха в «конкурентной» музыкальной индустрии в 2024 году. Он ответил:



«Сейчас большая конкуренция. И дело в том, что нужна большая удача. У вас должен быть талант и всё остальное, что с этим связано.



Но самое главное — это придумать песню или несколько песен, которыми люди смогли бы проникнуться. Это очень сложно. GRETA VAN FLEET появилась из ниоткуда, она звучит как другая определённая группа и стала известной благодаря этому. И это один из вариантов Я считаю, что нужно придумать что-то уникальное.



Очень трудно давать кому-то советы по сочинению песен, но я думаю, что главное — сочинять песни, иметь определённый имидж и исполнять эти песни вживую так, чтобы люди говорили: "Боже, эта группа великолепна“. И в коллективе должна быть какая-то харизма — будь то участник, вся группа или то, что отличает вас от всех остальных. Это единственное, что я могу сказать на самом деле. А ещё взаимоотношения внутри группы. Иногда люди видят это, осознают и хотят, чтобы и им что-то перепало. А вы просто должны продолжать. Как в нашей песне "Never Surrender"».







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