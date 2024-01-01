31 май 2024



Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»



В рамках одного из недавних интервью у NOORA LOUHIMO спросили, что ее вдохновляло на образ, который она воплощает на концертах, на что она ответила:



«Ну, наряды — это одна из самых важных для меня вещей, потому что это не просто наряды, это словно моя кожа, когда я выхожу на сцену. Когда я выхожу на сцену во всем своем облике, это как бы говорит: «BATTLE BEAST здесь». [Смеется] «Вот оно». Так что в этом есть немалая толика волшебства. А еще, когда я готовлюсь к шоу, все занимает около трех часов. Это как заново родиться. И у меня есть определенный процесс, когда я уже не Noora, а уже «боевая сучка». [Смеется] Так что это целый процесс и подготовка перед выступлением. И если у меня нет привычного распорядка и полноценного процесса, это может испортить мою концентрацию и все такое. Так что я действительно — особенно сейчас — очень щепетильна. Я всегда говорю, что не хочу таких сюрпризов, когда кто-то скажет: «Эй, давайте начнем на 10 минут раньше», потому что я еще не готова[Смеется]».



Что касается того, как ей пришла в голову идея наряжаться в сверхсложные сценические наряды для концертов BATTLE BEAST, она ответила:



«Дело в том, что это всегда было очень естественно, с самого начала карьеры. Даже если это было в более мягкой форме, то это всегда было частью меня; это часть меня как артиста, который действительно хочет дать людям визуальное развлечение. А еще я считаю, что очень здорово то, что у меня появилась портниха и мы стараемся создавать стильные, старинные творения от кутюр. И все больше и больше хэви-металлистов начинают, образно говоря, повышать ставки. Люди начинают одеваться лучше, а не просто в футболки и джинсы. А я считаю, что каждый может делать то, что хочет, но для меня наряжаться — это часть процесса. А еще, когда я вхожу в этот сценический образ, мне все это просто необходимо, что.s в итоге все получилось как нужно. Кроме того, это дает мне своеобразные ментальные рога — потому что рога, которые видны [на моей голове во время выступления], не связаны с чем-то дьявольским или чем-то подобным. На самом деле это рога мужества. И это то, что я очень хочу дать людям, — быть воплощением храброго человека и призывать людей быть собой и поддерживать себя на 100%. И это то, кем я хочу стать, будто какой-то супергерой, в момент выхода на сцену и заводя публику. Я хочу выглядеть по-другому, я хочу выглядеть не от мира сего. Главное — веселиться с музыкой, с нарядами, главное — наслаждаться жизнью!»







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