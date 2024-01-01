Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 26
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи... 12
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 11
*METALLICA впервые исполнила Inamorata 11
*Лидер DEICIDE: «Ну сколько еще можно ныть?» 11
*Новое видео NILE 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 26
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
[= ||| все новости группы



*

Battle Beast

*



31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 окт 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 окт 2021 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

25 янв 2021 : 		 BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST

18 июн 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST

27 мар 2019 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

22 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

1 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 янв 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

21 дек 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет весной

26 июн 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет в 2019 году

23 апр 2018 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST будет на 100% хэви-металлическим

11 июл 2017 : 		 Мультикамерная съёмка выступления BATTLE BEAST

10 май 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST

3 апр 2017 : 		 Видео с выступления BATTLE BEAST
Показать далее
| - |

|||| 31 май 2024

Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»



zoom
В рамках одного из недавних интервью у NOORA LOUHIMO спросили, что ее вдохновляло на образ, который она воплощает на концертах, на что она ответила:

«Ну, наряды — это одна из самых важных для меня вещей, потому что это не просто наряды, это словно моя кожа, когда я выхожу на сцену. Когда я выхожу на сцену во всем своем облике, это как бы говорит: «BATTLE BEAST здесь». [Смеется] «Вот оно». Так что в этом есть немалая толика волшебства. А еще, когда я готовлюсь к шоу, все занимает около трех часов. Это как заново родиться. И у меня есть определенный процесс, когда я уже не Noora, а уже «боевая сучка». [Смеется] Так что это целый процесс и подготовка перед выступлением. И если у меня нет привычного распорядка и полноценного процесса, это может испортить мою концентрацию и все такое. Так что я действительно — особенно сейчас — очень щепетильна. Я всегда говорю, что не хочу таких сюрпризов, когда кто-то скажет: «Эй, давайте начнем на 10 минут раньше», потому что я еще не готова[Смеется]».

Что касается того, как ей пришла в голову идея наряжаться в сверхсложные сценические наряды для концертов BATTLE BEAST, она ответила:

«Дело в том, что это всегда было очень естественно, с самого начала карьеры. Даже если это было в более мягкой форме, то это всегда было частью меня; это часть меня как артиста, который действительно хочет дать людям визуальное развлечение. А еще я считаю, что очень здорово то, что у меня появилась портниха и мы стараемся создавать стильные, старинные творения от кутюр. И все больше и больше хэви-металлистов начинают, образно говоря, повышать ставки. Люди начинают одеваться лучше, а не просто в футболки и джинсы. А я считаю, что каждый может делать то, что хочет, но для меня наряжаться — это часть процесса. А еще, когда я вхожу в этот сценический образ, мне все это просто необходимо, что.s в итоге все получилось как нужно. Кроме того, это дает мне своеобразные ментальные рога — потому что рога, которые видны [на моей голове во время выступления], не связаны с чем-то дьявольским или чем-то подобным. На самом деле это рога мужества. И это то, что я очень хочу дать людям, — быть воплощением храброго человека и призывать людей быть собой и поддерживать себя на 100%. И это то, кем я хочу стать, будто какой-то супергерой, в момент выхода на сцену и заводя публику. Я хочу выглядеть по-другому, я хочу выглядеть не от мира сего. Главное — веселиться с музыкой, с нарядами, главное — наслаждаться жизнью!»




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом