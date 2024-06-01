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GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH



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В рамках беседы в "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM 28 мая басист BLACK SABBATH Geezer Butler обсудил недавний комментарий Ozzy о том, что тот хотел бы дать последний концерт BLACK SABBATH с оригинальным барабанщиком группы — Bill'ом Ward'ом:

«Конечно, мне было бы интересно это сделать, но есть большое "но" — нужно для начала поговорить об этом с Биллом. Все хотят этого, но я не знаю, способен ли он».

Насчёт того, сможет ли Bill сыграть пару песен в рамках концерта или записи BLACK SABBATH, Geezer сказал:

«Я так не думаю. Может быть, я не в курсе, как всё сейчас обстоит. Может быть, он сможет сыграть пару песен, но кто знает? Чтобы не было никаких путешествий. Чтобы нам не нужно было находиться в студии всем вместе в одно и то же время. Так что это может быть сделано таким образом — возможно».

По поводу комментария Оззи о том, что он хотел бы дать последнее шоу BLACK SABBATH в родном городе группы Бирмингеме в Великобритании, Geezer сказал:

«Ozzy надеялся закончить всё в следующем году в Астоне, на Aston Villa [футбольном стадионе в Астоне, Бирмингем]. Я определённо за то, чтобы закончить всё таким образом».

На вопрос о том, обсуждали ли участники BLACK SABBATH последнее шоу, или это только Ozzy говорит об этом в СМИ, Geezer ответил:

«Мы с Ozzy согласны это сделать, но я не уверен насчёт остальных».

Когда ведущий указал на то, что Geezer написал в своей автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", что он не разговаривал с Ozzy уже много лет, Butler ответил, что с тех пор он общается с Osbourne'ом практически каждый день:

«Раньше было много недопонимания. Он не знал, что я интересуюсь его здоровьем, потому что я знаю, что у него были серьёзные проблемы, и я отправлял ему сообщения, но они ему не передавались. Поэтому он подумал, что я просто игнорирую его. А потом мне пришлось передать через бухгалтера BLACK SABBATH, что я посылал ему сообщения. Потому что он заявил в интервью Rolling Stone, что я не связывался с ним по поводу его здоровья. Так что я обратился к бухгалтеру, и он связался с Ozzy и сказал: "Он посылал тебе сообщения. Он хочет поговорить с тобой". И с тех пор у нас всё наладилось».

На вопрос о том, поддерживает ли он постоянный контакт с Ward'ом, Butler ответил:

«У него нет электронной почты, а я ненавижу телефон. Поэтому я отправляю письма его жене, которая передаёт их Bill'y».

Geezer сказал, что он был бы заинтересован в воссоединении оригинального состава BLACK SABBATH для последнего выступления, даже если это будет всего лишь короткий сет:

«Я бы с удовольствием это сделал. С радостью».

На вопрос, не скучает ли он по выступлениям, Geezer ответил:

«Да, я скучаю по выступлениям с ребятами из BLACK SABBATH».

Он поведал, что по-прежнему регулярно практикуется:

«Я занимаюсь музицированием вместо ежедневных упражнений. Я не хожу в спортзал. Я просто иду в свою студию».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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1 июн 2024
A
Agnen
С Осборном давали уже концерты последние. Сделали бы тогда гала концерт с Тони Мартином и Яном Гилланом впридачу для разнообразия.
1 июн 2024
resurgamresponses
так и есть. Оззи под постоянным контролем. не знаю хорошо это или плохо. и никто не знает,
и это нихрена не удивительно
1 июн 2024
olly71
Как то в этой долгой беседе Гизер Оззи Билл они забыли такой милейший пустяк узнать что об этом думает Тони . Или им его мнение по хрену ? Да кто он такой в БЛЭК СЭББЕТ ? Насколько я наслышан Тони то как раз вообще не горит желанием играть с Оззи и Билом .
  Dislike!1
1 июн 2024
F
Fo0x
Саббат - это Оззи. Мрачные, тревожные, эпичные родоначальники дума на первых альбомах. Дальше сколько ни крути - все не то, хоть с прекрасными вокалистами. А Оззи уже все. Вряд ли, кроме как через какой-нибудь автотюн и нейросеть сможет спеть. Как там говорится: "Лошадь сдохла - слезь".
  Dislike!1
1 июн 2024
father
Fo0x, тут вот ремастернули альбомы с Мартином, как раз по ним можно убедиться, что без Оззи это как минимум не хуже
1 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
father, "ни один ИСТИННЫЙ шотландец..."

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