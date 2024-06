сегодня



GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт BLACK SABBATH



В рамках беседы в "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM 28 мая басист BLACK SABBATH Geezer Butler обсудил недавний комментарий Ozzy о том, что тот хотел бы дать последний концерт BLACK SABBATH с оригинальным барабанщиком группы — Bill'ом Ward'ом:



«Конечно, мне было бы интересно это сделать, но есть большое "но" — нужно для начала поговорить об этом с Биллом. Все хотят этого, но я не знаю, способен ли он».



Насчёт того, сможет ли Bill сыграть пару песен в рамках концерта или записи BLACK SABBATH, Geezer сказал:



«Я так не думаю. Может быть, я не в курсе, как всё сейчас обстоит. Может быть, он сможет сыграть пару песен, но кто знает? Чтобы не было никаких путешествий. Чтобы нам не нужно было находиться в студии всем вместе в одно и то же время. Так что это может быть сделано таким образом — возможно».



По поводу комментария Оззи о том, что он хотел бы дать последнее шоу BLACK SABBATH в родном городе группы Бирмингеме в Великобритании, Geezer сказал:



«Ozzy надеялся закончить всё в следующем году в Астоне, на Aston Villa [футбольном стадионе в Астоне, Бирмингем]. Я определённо за то, чтобы закончить всё таким образом».



На вопрос о том, обсуждали ли участники BLACK SABBATH последнее шоу, или это только Ozzy говорит об этом в СМИ, Geezer ответил:



«Мы с Ozzy согласны это сделать, но я не уверен насчёт остальных».



Когда ведущий указал на то, что Geezer написал в своей автобиографии "Into The Void: From Birth To Black Sabbath — And Beyond", что он не разговаривал с Ozzy уже много лет, Butler ответил, что с тех пор он общается с Osbourne'ом практически каждый день:



«Раньше было много недопонимания. Он не знал, что я интересуюсь его здоровьем, потому что я знаю, что у него были серьёзные проблемы, и я отправлял ему сообщения, но они ему не передавались. Поэтому он подумал, что я просто игнорирую его. А потом мне пришлось передать через бухгалтера BLACK SABBATH, что я посылал ему сообщения. Потому что он заявил в интервью Rolling Stone, что я не связывался с ним по поводу его здоровья. Так что я обратился к бухгалтеру, и он связался с Ozzy и сказал: "Он посылал тебе сообщения. Он хочет поговорить с тобой". И с тех пор у нас всё наладилось».



На вопрос о том, поддерживает ли он постоянный контакт с Ward'ом, Butler ответил:



«У него нет электронной почты, а я ненавижу телефон. Поэтому я отправляю письма его жене, которая передаёт их Bill'y».



Geezer сказал, что он был бы заинтересован в воссоединении оригинального состава BLACK SABBATH для последнего выступления, даже если это будет всего лишь короткий сет:



«Я бы с удовольствием это сделал. С радостью».



На вопрос, не скучает ли он по выступлениям, Geezer ответил:



«Да, я скучаю по выступлениям с ребятами из BLACK SABBATH».



Он поведал, что по-прежнему регулярно практикуется:



«Я занимаюсь музицированием вместо ежедневных упражнений. Я не хожу в спортзал. Я просто иду в свою студию».







