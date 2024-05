сегодня



Обновленная версия клипа BLACK SABBATH



BLACK SABBATH опубликовали обновленную версию клипа "Get A Grip". Это трек вошел в альбом "Forbidden", который будет включен в бокс-сет "Anno Domini 1989-1995", выходящий 31 мая на Rhino:



Disc 1 – "Headless Cross"



01. The Gates Of Hell (2024 Remaster)

02. Headless Cross (2024 Remaster)

03. Devil & Daughter (2024 Remaster)

04. When Death Calls (2024 Remaster)

05. Kill In The Spirit World (2024 Remaster)

06. Call Of The Wild (2024 Remaster)

07. Black Moon (2024 Remaster)

08. Nightwing (2024 Remaster)

09. Cloak & Dagger (2024 Remaster)



Disc 2 – "Tyr"



01. Anno Mundi (2024 Remaster)

02. The Law Maker (2024 Remaster)

03. Jerusalem (2024 Remaster)

04. The Sabbath Stones (2024 Remaster)

05. The Battle Of Tyr (2024 Remaster)

06. Odin's Court (2024 Remaster)

07. Valhalla (2024 Remaster)

08. Feels Good To Me (2024 Remaster)

09. Heaven In Black (2024 Remaster)



Disc 3 – "Cross Purposes"



01. I Witness (2024 Remaster)

02. Cross Of Thorns (2024 Remaster)

03. Psychophobia (2024 Remaster)

04. Virtual Death (2024 Remaster)

05. Immaculate Deception (2024 Remaster)

06. Dying For Love (2024 Remaster)

07. Back To Eden (2024 Remaster)

08. The Hand That Rocks The Cradle (2024 Remaster)

09. Cardinal Sin (2024 Remaster)

10. Evil Eye (2024 Remaster)

11. What's The Use (2024 Remaster)



Disc 4 – "Forbidden" remix



01. Illusion Of Power

02. Get A Grip

03. Can't Get Close Enough

04. Shaking Off The Chains

05. I Won't Cry For You

06. Guilty As Hell

07. Sick And Tired

08. Rusty Angels

09. Forbidden

10. Kiss Of Death

11. Loser Gets It All



Vinyl:



LP 1 – Side A



01. The Gates Of Hell (2024 Remaster)

02. Headless Cross (2024 Remaster)

03. Devil & Daughter (2024 Remaster)

04. When Death Calls (2024 Remaster)



LP 1 – Side B



01. Kill In The Spirit World (2024 Remaster)

02. Call Of The Wild (2024 Remaster)

03. Black Moon (2024 Remaster)

04. Nightwing (2024 Remaster)



LP 2 – Side A



01. Anno Mundi (2024 Remaster)

02. The Law Maker (2024 Remaster)

03. Jerusalem (2024 Remaster)

04. The Sabbath Stones (2024 Remaster)



LP 2 – Side B



01. The Battle Of Tyr (2024 Remaster)

02. Odin's Court (2024 Remaster)

03. Valhalla (2024 Remaster)

04. Feels Good To Me (2024 Remaster)

05. Heaven In Black (2024 Remaster)



LP 3 – Side A



01. I Witness (2024 Remaster)

02. Cross Of Thorns (2024 Remaster)

03. Psychophobia (2024 Remaster)

04. Virtual Death (2024 Remaster)

05. Immaculate Deception (2024 Remaster)



LP 3 – Side B



01. Dying For Love (2024 Remaster)

02. Back To Eden (2024 Remaster)

03. The Hand That Rocks The Cradle (2024 Remaster)

04. Cardinal Sin (2024 Remaster)

05. Evil Eye (2024 Remaster)



LP 4 – Side A



01. Illusion Of Power

02. Get A Grip

03. Can't Get Close Enough

04. Shaking Off The Chains

05. I Won't Cry For You



LP 4 – Side B



01. Guilty As Hell

02. Sick And Tired

03. Rusty Angels

04. Forbidden

05. Kiss Of Death







+1 -0



( 3 ) просмотров: 245