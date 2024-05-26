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Black Sabbath

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Обновленная версия клипа BLACK SABBATH



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BLACK SABBATH опубликовали обновленную версию клипа "Get A Grip". Это трек вошел в альбом "Forbidden", который будет включен в бокс-сет "Anno Domini 1989-1995", выходящий 31 мая на Rhino:

Disc 1 – "Headless Cross"

01. The Gates Of Hell (2024 Remaster)
02. Headless Cross (2024 Remaster)
03. Devil & Daughter (2024 Remaster)
04. When Death Calls (2024 Remaster)
05. Kill In The Spirit World (2024 Remaster)
06. Call Of The Wild (2024 Remaster)
07. Black Moon (2024 Remaster)
08. Nightwing (2024 Remaster)
09. Cloak & Dagger (2024 Remaster)

Disc 2 – "Tyr"

01. Anno Mundi (2024 Remaster)
02. The Law Maker (2024 Remaster)
03. Jerusalem (2024 Remaster)
04. The Sabbath Stones (2024 Remaster)
05. The Battle Of Tyr (2024 Remaster)
06. Odin's Court (2024 Remaster)
07. Valhalla (2024 Remaster)
08. Feels Good To Me (2024 Remaster)
09. Heaven In Black (2024 Remaster)

Disc 3 – "Cross Purposes"

01. I Witness (2024 Remaster)
02. Cross Of Thorns (2024 Remaster)
03. Psychophobia (2024 Remaster)
04. Virtual Death (2024 Remaster)
05. Immaculate Deception (2024 Remaster)
06. Dying For Love (2024 Remaster)
07. Back To Eden (2024 Remaster)
08. The Hand That Rocks The Cradle (2024 Remaster)
09. Cardinal Sin (2024 Remaster)
10. Evil Eye (2024 Remaster)
11. What's The Use (2024 Remaster)

Disc 4 – "Forbidden" remix

01. Illusion Of Power
02. Get A Grip
03. Can't Get Close Enough
04. Shaking Off The Chains
05. I Won't Cry For You
06. Guilty As Hell
07. Sick And Tired
08. Rusty Angels
09. Forbidden
10. Kiss Of Death
11. Loser Gets It All

Vinyl:

LP 1 – Side A

01. The Gates Of Hell (2024 Remaster)
02. Headless Cross (2024 Remaster)
03. Devil & Daughter (2024 Remaster)
04. When Death Calls (2024 Remaster)

LP 1 – Side B

01. Kill In The Spirit World (2024 Remaster)
02. Call Of The Wild (2024 Remaster)
03. Black Moon (2024 Remaster)
04. Nightwing (2024 Remaster)

LP 2 – Side A

01. Anno Mundi (2024 Remaster)
02. The Law Maker (2024 Remaster)
03. Jerusalem (2024 Remaster)
04. The Sabbath Stones (2024 Remaster)

LP 2 – Side B

01. The Battle Of Tyr (2024 Remaster)
02. Odin's Court (2024 Remaster)
03. Valhalla (2024 Remaster)
04. Feels Good To Me (2024 Remaster)
05. Heaven In Black (2024 Remaster)

LP 3 – Side A

01. I Witness (2024 Remaster)
02. Cross Of Thorns (2024 Remaster)
03. Psychophobia (2024 Remaster)
04. Virtual Death (2024 Remaster)
05. Immaculate Deception (2024 Remaster)

LP 3 – Side B

01. Dying For Love (2024 Remaster)
02. Back To Eden (2024 Remaster)
03. The Hand That Rocks The Cradle (2024 Remaster)
04. Cardinal Sin (2024 Remaster)
05. Evil Eye (2024 Remaster)

LP 4 – Side A

01. Illusion Of Power
02. Get A Grip
03. Can't Get Close Enough
04. Shaking Off The Chains
05. I Won't Cry For You

LP 4 – Side B

01. Guilty As Hell
02. Sick And Tired
03. Rusty Angels
04. Forbidden
05. Kiss Of Death

BLACK SABBATH's "Get A Grip" Music Video Remastered In HD




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26 май 2024
Corpsegrinder04
Чёткая песня и клип крутой. И альбом. Слова в концовке клипа поменяны. В оригинале пелось Get a grip of Life. Тут get a hold on life. Но один фиг - заебок.
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26 май 2024
Saint Portnoy
Надо отдать должное, и ремастер Headless Cross, и вот этот ремикс звучат в разы лучше оригинальных дисков! Поклонникам эры Мартина - объективно праздник.
26 май 2024
gravitgroove
Saint Portnoy, в случае с "Headless Сross" сильной разницы не услышал, прям чтобы до восторга, а вот в "Forbidden" действительно избавили вокал от избытка реверберации, хотя мне и тот вариант нравится. На мой взгляд альбом Sabbath, который стоило бы почистить и пересвести - это "Born Again", или тот же "Technical Ecstasy", он просто ужасен по продюсированию.
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просмотров: 245

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